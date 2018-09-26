Гороскоп на сегодня, 26 сентября: все знаки Зодиака

Овен

День благоприятный для серьезных деловых переговоров, подписания важных договоров, поездок в интересах бизнеса. Постарайтесь использовать все возможности для достижения успеха во всех начинаниях. Ваши здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то, что нагрузки значительно увеличатся.

Телец

Несмотря на то что очень легко найти себе дело, все же лучше будет, если вы возьмете небольшую паузу и попробуете расслабиться, забыв о заботах. Внимательно отнеситесь к своим расходам, хорошо пересмотреть, например, семейный бюджет с целью поиска более эффективного распределения средств.

Близнецы

Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Берегите силы. Обратите внимание на окружающих вас людей - не исключено, что, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность, о которой давно мечтали. В общении сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу. Вероятны споры с коллегами или начальством. Постарайтесь найти компромисс - и все уладится. Сегодня не исключены небольшие проблемы со здоровьем.

Рак

Возможно, что вам придется с головой окунуться в деловую деятельность, где ожидаются свои взлеты и падения. Несмотря на все тяжести, помехи и испытания на вашем пути, возможен большой успех. Ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение, переведя его в эмоциональное русло.

Лев

Некоторые обстоятельства способны поставить вас в тупик в первую половину дня. Однако если вы отнесетесь к проблемам критически, то вскоре найдете способы выйти из затруднительного положения. Возможно, что вам придет в голову интересная идея, как повысить свой доход или профессиональные способности.

Дева

Благоприятный день. Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности и в сфере искусства. Активизируются партнерские отношения. В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях: эмоции разложены по полочкам — для кого какая. Вся ваша деятельность будет направлена на достижения быстрых результатов.

Весы

Возможно долгожданное известие, которое изменит ваше мировоззрение. Может быть, вам придется сменить место работы или жительства. Для женщин-Весов вероятна смена партнера, хотя сделать это ей будет нелегко. Преодолев напряжение, вы сможете собраться, привести к равновесию чувства и мысли и реально оценить обстановку. Не стоит назначать на этот день встречи или приглашать гостей.

Скорпион

Сегодня не исключены упаднические настроения. Скажутся усталость и перенапряжение предыдущих дней. Будьте предельно внимательны с коллегами и членами семьи, следите за своими словами. Вы можете задеть их самолюбие, вызвать ревность или зависть, что неблагоприятно скажется на вашем положении. Все принимаемые решения тщательно обдумывайте.

Стрелец

Огромное желание отвлечься от всех дел и предаться отдыху будет характерно сегодня для типичных представителей знака. Впрочем, совсем забывать о неотложных задачах не стоит – сейчас хороший период для того, чтобы обдумать ситуацию и наметить план действий на будущее.

Козерог

День отмечен повышенной деловой активностью. Вы можете почувствовать необходимость улучшить свое материальное положение, выступить в роли лидера в финансовых и деловых отношениях. Это позволит вам значительно улучшить свое положение, расширить партнерские рамки. В супружеских парах вероятны взаимопонимание и нежность.

Водолей

Благоприятный день для решения финансовых вопросов, есть шанс сделать удачные покупки. Сегодня неплохой момент, чтобы выйти в свет. Даже если вы поначалу не заинтересуетесь событиями, все равно стоит принять участие в общественной, благотворительной или светской жизни. Это поможет вам двигаться вперед.

Рыбы

День благоприятен для крупных приобретений, проведения праздничных мероприятий, организации концертов и выставок, творческих встреч. Вероятно, что ваш дом будет наполнен интересными людьми. Если ваши планы окажутся убедительными и перспективными, то вы можете привлечь к своей деятельности надежных партнеров. Общение может быть плодотворным.