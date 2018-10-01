Гороскоп на сегодня, 1 октября: все знаки Зодиака

Овен

У Овнов сегодня классическое расписание: день посвящен работе, а вечер частной жизни. Важные дела, связанные с отдачей энергии и тратой ресурсов, лучше перенести на утро. Вечер подходит для свободного поиска, неформального общения, романтических встреч, участия в мероприятиях. Знакомства вечера приятны и перспективны.

Телец

Удачный день. Ничто не сможет омрачить вашего настроения. Возрастет работоспособность, отдача будет ощутимой – вас заметят и вы получите признание. Во второй половине дня возможны визиты гостей, которые не будут для вас слишком обременительными, так как общение с этими людьми приятно для вас. Во избежание конфликтных ситуаций со старшими проявите максимум терпения и такта.

Близнецы

Жизненный потенциал на низком уровне. Опасны перегрузки и неоправданный риск. Склонность к потаканию собственным слабостям, к иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности. Возможно столкновение с грубостью, ханжеством или ограблением.

Рак

День благоприятный для решения важных вопросов, крупных покупок, приобретения недвижимости, инвестиций. Если вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Во второй половине дня общая усталость скажется на самочувствии. Вам необходимы отдых и смена обстановки.

Лев

Сегодня не стоит строить долгосрочных планов, обратите внимание только на текущие дела. Не исключено, что в ближайшее время у вас появятся перспективные идеи, серьезные предложения и существенная поддержка влиятельных людей. Постарайтесь не потеряться в кругу бесконечных проблем. Сохраняйте бодрость и оптимизм. В отношениях с окружающими вам нужно обратить внимание на недостаток искренности.

Дева

На первое место Девам сегодня лучше поставить работу, здоровье, список насущных необходимых дел. Не исключено, что проблемы навалятся? как снежный ком, и будут нарастать по мере того, как вы вникаете в их суть. Возможны сложности в коллективе, на которые в первую очередь стоит обратить внимание Девам-руководителям.

Весы

Возможен эмоциональный всплеск. Задуманное может воплотиться, исполнятся самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. Используйте благоприятный момент для реализации дел, отложенных в долгий ящик. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами.

Скорпион

Энергетически мощный день. Сильные эмоции могут полностью овладеть вами. Чтобы избежать последующих неприятностей, рекомендуется осторожность и рассудительность. Постарайтесь отгородиться от внешнего мира. Сегодня желательно отложить все решения и важные дела на потом. Посвятите свободное время детям.

Стрелец

Стрельцам стоит использовать эти сутки для расширения кругозора, очередной серии встреч, поездок или знакомств. Возможно, в течение дня вам предстоит побывать в людных местах, на трассах с оживленным движением или провести больше времени в Сети. Окажется полезной прогулка, дискуссия, экскурсия.

Козерог

Вас ждет обычный трудовой день. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным. От упрямства и раздражительности вы можете перейти к благодушию и уступчивости. Ваша жертвенность по отношению к самым близким людям удивит многих. Приобщите к своим занятиям детей, которые будут рады общению с вами.

Водолей

Водолеям проведут день хорошо, если не станут концентрироваться на собственных проблемах. Во избежание их обострения сегодня стоит реже контактировать с источником раздражения. Отвлечься от того, что создает вам неприятности и портит настроение, можно в интересной компании или за новым хобби.

Рыбы

День благоприятен для творчества. Творческое отношение к любому делу позволит отвлечься от рутины каждодневных забот и компенсирует неприятные личные переживания. Если в течение этой недели вы сумели уберечь себя от глупостей, то сегодня возможно чувство удовлетворения и уверенности в своих силах. Многих Рыб порадуют успехи детей.