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Гороскоп на сегодня, 2 октября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:05 Сегодня Телеграф
Фото: znaj.ua

Сегодня не стоит строить долгосрочных планов, обратите внимание только на текущие дела.

Овен

Возможно, что у вас появятся новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры, однако говорить о своих замыслах не следует, так как это может привлечь к вам внимание недоброжелателей. Следите за приметами — сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. 

Телец

Рекомендуется энергично взяться за новые дела, активизировать свою деятельность в бизнесе, окончательно определиться в отношениях с близким человеком. Не стоит поддаваться скрытым эмоциям, которые могут спровоцировать нежелательные последствия. Маска внешнего спокойствия снова защитит вас от посягательств неприятелей.

Близнецы

День связан с изменениями в личной жизни – непрочные связи разорвутся. Многие будут ощущать неудовлетворенность своими партнерами, особенно если те не отвечают вашим повышенным требованиям. Возможно, что некоторые встретят свою судьбу. 

Рак

Стоит повысить внимание к деталям: в планы может вмешаться непредвиденное обстоятельство. Чем раньше вы заметите уязвимости в своих расчетах, тем быстрее примете меры по предотвращению осложнений. Атмосфера дня способна поколебать вашу уверенность, посеять сомнения в чувствах, платежеспособности, деловой состоятельности, прочности защит.

Лев

Стоит перенести значимые инициативы и контакты на вторую половину дня. Если обстоятельства вынуждают вас включиться в работу утром, лучше уйти от принятия жестких решений и занять в любом вопросе уклончивую позицию. Наиболее продуктивное время суток – вечер.

Дева

Стоит задействовать на полную мощность возможности, даруемые кругом общения, влиятельными знакомствами. Если общительность вам не свойственна, стоит активнее использовать информационные источники. Мероприятия, направленные на конкретные цели, будут эффективнее в первой половине дня. Возможно, удастся успешно закончить работу, выполнить заказ.

Весы

Крайне неблагоприятный день. Рекомендуется проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния: новое знакомство может сыграть в вашей жизни отрицательную роль. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет вам привлечь на свою сторону новых союзников. 

Скорпион

События этого дня и общение с окружающими вас людьми принесут ощущение покоя и комфорта. Если вы отбросите в сторону все подозрения и проявите любовь к своим избранникам – вы почувствуете себя на вершине блаженства. Возможно, вы на время забудете о служебных проблемах. 

Стрелец

Не стоит ломать сложившийся порядок вещей, торопить перемены. Это удачный момент для первого шага по направлению к человеку или группе людей. Сделав его, не стоит форсировать события, лучше дождаться ответного внимания, желаемой реакции. Вы можете заявить о себе, приоткрыв свои планы, или подчеркнув прошлые заслуги.

Козерог

День поможет сделать выбор, ранжировать ценности. Можно сделать скидку на эмоции в быту, но лучше не позволять себе слабость и слепоту в важных делах. Также не стоит верить в простые совпадения. Пора списать невозвратимые долги, забыть об упущенной выгоде и попрощаться с теми, кто разочаровал. 

Водолей

В вашем участии и сострадании будут нуждаться все окружающие вас люди – коллеги, друзья и близкие. Полезно начать комплекс оздоровительных мероприятий, курс интенсивной терапии. Рекомендуются медитации, молитвы.

Рыбы

Рыбы могут посвятить день планированию и контактам с единомышленниками. Нежелательно занижать свой потенциал, бояться мнимых преград: задуманное имеет все шансы исполниться, и даже превзойти ожидания. Лучшая стратегия - работать в группе, или иметь наставника, партнера, покровителя, представителя.

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2 октября, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на 2 октября, Гороскоп на сегодня, Знаки Зодиака.
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