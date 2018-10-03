Гороскоп на сегодня, 3 октября: все знаки Зодиака

Овен

Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. В первой половине дня агрессивность в отношениях с окружающими, самоуверенность могут вызвать протест со стороны близких и родственников. Следует разумно подходить к каждой проблеме, искать конструктивные решения, компромисс. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. Вторая половина дня будет сопряжена с нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости.

Телец

Сегодня Тельцы не слишком удачливы. Возможна рассеянность или излишняя концентрация на мелочах, не исключено падение общего тонуса. В отношении любых ресурсов, включая душевные, уместен режим экономии. Одинаково вредны долгие колебания и спонтанные экспромты: в обоих случаях, велика вероятность допустить просчет и пожалеть о сделанном шаге.

Близнецы

Сегодня вы почувствуете уравновешенность и покой. Не стоит принимать далеко идущих планов, нельзя проявлять высокомерие, отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам – матери, жене, дочери, сестре.

Рак

День несет только приятные хлопоты. Вашей репутации и независимости ничего не угрожает. Но нельзя успокаиваться, чтобы не стать уязвимым. Не злоупотребляйте своим положением, устанавливая диктатуру. Смените тон в общении с детьми. Предайтесь целиком хорошему настроению.

Лев

Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь интуиции – она не подведет, так как вы очень остро чувствуете все, что происходит. Избегайте выяснений отношений с начальством и старайтесь не быть кому-то обязанным. Возможно, вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками.

Дева

Девам стоит на ближайшее время взять тайм-аут в интенсивной внешней жизни. Ситуация позволяет подвести итоги очередного раунда отношений. Не стоит муссировать одни и те же идеи, продолжать бесперспективные пререкания. Имеет смысл поставить точку или сделать перерыв в активном деловом сотрудничестве.

Весы

Нельзя строить долгосрочных планов, давать обещания. Неблагоприятны заключения браков, договоров и сделок. Контролируйте свои эмоции, следите за тем, чтобы никого не оскорбить, нельзя отказывать в выполнении просьб. Проявите мудрость и выдержку – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий по отношению к дорогому человеку. Возможны проблемы со здоровьем. Необходим спокойный отдых.

Скорпион

Вам предстоит принятие очень важных решений. Причем вам придется решать множество вопросов одновременно. Нужно быть внимательным и осторожным, избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Посвятите день делам, связанным с семьей, домом. Не вступайте в семейные конфликты. Уделите повышенное внимание детям и их здоровью.

Стрелец

Подозрительность и недоверие помешает вам наладить даже самые незначительные контакты, от которых зависит ваше благосостояние. Вам будет трудно справиться с текущими делами. Это потребует от вас мобилизации сил и ясности чувств и трезвой оценки происходящего. Избавьтесь от нетерпимости, будьте снисходительнее к ошибкам близких вам людей.

Козерог

Не исключено, что сегодня вы будете вполне удовлетворены деловой стороной жизни, вы сможете полностью себя реализовать в активной профессиональной деятельности. Большинству Козерогов представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим. Однако, возможно, что во второй половине дня вас сильно разочаруют действия близких людей.

Водолей

День, благоприятный для крупных приобретений, заключения контрактов, договоров, сделок. Для вас наступает неплохой период. Он станет плодотворным для обновления, когда вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход. Можете начать ремонт в доме, делать перестановки, приобретать недвижимость. Вторая половина дня может осложниться ухудшением самочувствия.

Рыбы

Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками. Возможен компромисс между желаниями и чувством долга. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Вы будете способны перенести образ врага на ничего не подозревающего члена семьи.