Гороскоп на сегодня, 4 октября: все знаки Зодиака

Овен

Если вы успешно справитесь с проблемами предыдущего дня, то сегодня день будет благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет спокойно. Обсудите с семьей отпуск или совместный отдых. Благоприятны путешествия, которые обещают романтические встречи.

Телец

Эти сутки дадут повод забыть о рутине, позволят окунуться в атмосферу креатива, путешествий, романтики, прогресса, высших ценностей, ярких идей. Как следствие, улучшится настроение, станет позитивнее мышление. События дня подпитают ваши надежды, укрепят убеждения, "организуют" цепь удач, находок, сюрпризов.

Близнецы

Благоприятный день для женщин-Близнецов. Их обаяние будет возрастать, что позволит завязать несколько новых деловых знакомств. Не исключено, что у них появится влиятельный покровитель. Для мужчин-Близнецов вероятны проблемы в личных делах. Им потребуется совет или помощь близких друзей. Несмотря на все перипетии и сложности на пути, постарайтесь сохранять покой. В целом ожидается успешный день, который, вероятно, запомнится решением различных деловых проблем.

Рак

Благополучный и спокойный день. Он принесет моральное и материальное удовлетворение. Вам покажется, что у вас есть все. Но уже во второй половине дня вы почувствуете спад в настроении, основанный на мрачных предчувствиях и тревоге.

Лев

Для Львов сегодня значимы любые вопросы, связанные с ростом, успехом, расширением кругозора и личных возможностей. Вероятно новое вдохновение, подтверждение любовных и творческих надежд. Может уточниться план, связанный с учебой, путешествием.

Дева

Девам не стоит откладывать финальную переписку, медлить с уже решенным ответом, согласием, с подачей заявки или подписанием документа. День упрощает задачи, связанные с получением визы, пропуска, разрешения. Хорошо уточнять маршруты, адреса, расписание рейсов, систематизировать данные исследований.

Весы

Вы можете столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов, которые измотают вас больше, чем серьезные проблемы. Будет трудно дать правильную оценку происходящему, поскольку на это не хватит ни времени, ни сил. Во второй половине дня уделите больше внимания детям – общение с ними не только поднимет настроение, но и внесет в душу радость и покой.

Скорпион

Скорпионам стоит придерживаться нейтральной позиции, быть умереннее в запросах. Это убережет и от негативного поворота событий в делах, и от возможных огорчений, разочарований. Сегодня нежелательно глубоко погружаться в любое занятие, раскрывать душу, принимать и осуществлять важные решения.

Стрелец

Благоприятный день для коммерческих операций. Совместные проекты принесут прибыль. Все, что будет происходить, пойдет вам на пользу, каким бы ни казалось на первый взгляд, однако женщинам-Стрельцам звезды советуют не полагаться на удачу в рискованных делах или азартных играх — вероятны финансовые потери.

Козерог

Козерогам звезды советуют игнорировать любой сиюминутный импульс, не принимать случайный каприз или смену настроения за призыв к немедленному действию. Единственным результатом такой поспешности будет напрасная трата сил, так как сегодня вам крайне сложно контролировать себя и обстановку.

Водолей

События этого дня могут оказать неблагоприятное воздействие на нервную систему и психику, вызывая повышенную возбудимость и раздражительность, что может привести к немотивированным ссорам. Очевидно, это результат слишком насыщенной недели, полной разнообразных впечатлений и переживаний.

Рыбы

Первая половина дня отмечена ухудшением самочувствия, необоснованной нервозностью. Постарайтесь воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться с детьми на прогулку, которой вы останетесь несомненно довольны. Во второй половине дня многие Рыбы будут способны заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.