Гороскоп на сегодня, 5 октября: все знаки Зодиака

Овен

Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию в принятии важных решений. Во второй половине дня возможны романтические встречи, которые надолго останутся в вашей памяти.

Телец

Тельцы могут пойти на сознательный риск, при условии хорошей подготовки. Большую роль сыграет наличие страховки, опыт, самообладание, умение просчитывать последствия. Удачи этого дня носят для вас случайный характер, тогда как вред от ошибок может быть намного серьезнее. Это не лучший момент для выяснения отношений с друзьями, детьми, близкими.

Близнецы

Близнецам этот уикенд сулит удачу, причем успех будет предсказуемым и заслуженным. Даже в незнакомом сообществе, новом месте вы встретите старых друзей. Наилучший вариант — сконцентрировать внимание на знакомых сферах, где мало кто может с вами тягаться. Даже если что?то пойдет не так, вы получите всю необходимую помощь.

Рак

Ракам звезды советуют придерживаться ровного дружелюбного тона со всеми, а в первую очередь, с людьми, которые не входят их в близкий круг. Это могут быть коллеги, соседи, попутчики, случайные собеседники, сотрудники учреждений. Лояльность и дипломатичность сегодня лучше демонстрировать, невзирая на чины и звания.

Лев

Благоприятное расположение звезд вольет в вас новые силы. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с честью для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Не исключено, что вам предстоит знакомство, которое может стать началом нового любовного романа.

Дева

Для благополучия сегодняшнего дня большое значение будет иметь эмоциональная обстановка в семье. Выиграют те, кто сможет проработать проблемы взаимоотношений с близкими. В результате успех в личной жизни будет обеспечен. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами. Планеты также советуют вам заняться спортом — это хорошо отразится на самочувствии и внешнем виде.

Весы

Напряженный день. Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как вы планировали. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы. Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется осторожность и взвешенность в общении.

Скорпион

Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от вас. День неблагоприятен для реализации творческих замыслов, дел, связанных с вложением капитала, крупных покупок. Во второй половине дня вероятны плохое известие или ухудшение самочувствия.

Стрелец

Стрельцы сегодня интуитивно движутся верным курсом и обязательно придут туда, куда стремятся. В этот день важнее не стратегия, а нюансы. Вас могут заинтересовать какие?то фоновые мелочи, тайная подоплека событий. Внутреннее удовлетворение сулят занятия, дающие выход фантазии, чувственности, любопытству.

Козерог

Для Козерогов этот день чреват стрессом, но звезды подсказывают, что драматический поворот событий совсем не обязателен. Любые сюрпризы, включая неприятные, будут восприниматься проще, если вы не станете на них зацикливаться. Не стоит увлекаться самоедством, лучше принять себя как есть, со всеми недостатками.

Водолей

Сегодня вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями. События могут развиваться не совсем так, как вы планировали. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуется осторожность и взвешенность в общении.

Рыбы

Сегодняшний день будет удачным, если вы спланируете его заранее. Буйная фантазия и эмоциональная неустойчивость могут явиться причиной финансовых потерь. Больше полагайтесь на интуицию, здравый смысл, сообразительность. Не доверяйте мнению даже самых близких людей – скорее всего, оно будет ошибочным.