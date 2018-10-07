День Независимости Украины

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Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:29 Сегодня Телеграф
Фото: znaj.ua

Воскресенье станет для многих знаков Зодиака решающим днем. Некоторым следует хорошо поработать, а некоторым подумать о будущем.

Овен

Овнам день дарит новые силы для преодоления трудностей, а также обещает надежную защиту. Могут сложиться условия для дальнейших плановых экспериментов, для продолжения небезопасного, но увлекательного и перспективного дела.

Телец

Тельцам стоит использовать этот день для приумножения полезных знаний и связей. Отсутствие нужных людей, дезинформация, трудности доступа к первоисточникам вас не смутят. Если вас что?то интересует всерьез, вы разгадаете любую шараду, найдете истину под самым плотным слоем лжи. День подходит для посещения библиотеки, архива.

Близнецы

Трудно сосредоточиться на выполнении своих профессиональных обязанностей, а эмоциональный стресс в начале дня может привести к ошибкам и просчетам в работе. В дальнейшем негативные тенденции и влияние будут постепенно снижаться, поэтому лучше важные дела перенести именно на это время.

Рак

Возрастает активность практически в любых профессиональных делах. У желающих добиться карьерного роста появится возможность сделать шаги к цели: вас будут уважать и ценить как уникального специалиста. Удастся решить некоторые текущие проблемы и довести до конца дела, начатые недавно.

Лев

Львам эти сутки дарят вдохновение и обоснованную надежду. Высоки шансы получить моральную или духовную поддержку от уважаемой персоны или от близкого по духу сообщества. Романтический настрой поможет приятно провести время в обществе любимого человека (или в мечтах о нем, если вы в разлуке).

Дева

Девы могут реализовать свой замысел, удовлетворить давний интерес. Сулят успех встречи, знакомства, переписка, литературная и научная работа. Можно заняться делами, подразумевающими секретность, кодирование информации. Хорошо общаться с друзьями, учителями, иностранцами.

Весы

Для Весов это хороший день, и все же «ложка дегтя в бочке меда» имеется. Вы можете совершить ошибку или столкнуться с неприятностью, если чрезмерно самолюбивы, стремитесь выдвинуться и потеснить других. Это не лучший момент для рекламы ваших личных достоинств, как бы велики они ни были.

Скорпион

Скорпионам повезет лишь в исключительной ситуации: удастся задействовать внутренние резервы или страховку, созданную специально для таких моментов. Возможно, придется поверить в чудо, пойти ва-банк. В остальных случаях — лучше не вести опасную игру: сейчас велика вероятность «пирровой победы», бесполезных либо дорого обходящихся усилий.

Стрелец

Стрельцы на протяжении всего дня будут отличаться любознательностью и коммуникабельностью. Многие представители знака окажутся хорошими учениками, отличными преподавателями, лекторами, комментаторами, переводчиками, гидами, консультантами.

Козерог

Козерогам стоит набраться терпения и вплоть до вечера не изменять принятому плану. Это подходящий момент для произведения каких?либо ключевых изменений, устранения критических неполадок, восстановления прежней системы, наведения порядка, реорганизации бюджета.

Водолей

Водолеям этот день позволяет вести насыщенную жизнь, прежде всего, эмоциональную и ментальную. Это прекрасный день для расширения кругозора, тренировки воображения, удаленной переписки или флирта, различных поисков и сравнений. Возможны парадоксальные, загадочные или забавные моменты.

Рыбы

Рыбам этот день дарит удачный настрой и не менее удачные перспективы. Есть основания для повышения уверенности в себе. Можно надеяться на информационные подвижки, обретение понимания, восстановление связей, получение протекции, удачную рекламу, награду, доступ к богатым источникам.

Гороскоп на неделю, 1–7 октября: все знаки Зодиака

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