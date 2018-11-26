Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 26 ноября: как пройдет понедельник у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Овен

Этот день обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Телец

Сегодня у вас есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Близнецы

Чтобы их немного скрасить, займитесь благодетельностью, посетите детские приюты, вышлите деньги больному ребенку на лечение, сделайте пожертвование в церковь. Именно сегодня вы найдете много позитива в своем жизненном раскладе.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Рак

Жизненный потенциал сегодня будет находиться на высоком уровне. Приготовьтесь к тому, что большое количество роботы, может полностью истощить ваши силы, а некоторых даже привести к депрессии. Но важно помнить— чем больше вы вкладываете усилий, тем лучше результаты, в том числе и в финансовом выражении вы получите больше.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Лев

Это замечательный день для романтических встреч и предложения руки и сердца. Но это не значит, что вы должны терять голову от успеха, особенно если речь идет о финансах. Вы можете выйти за рамки бюджета или вообще наделать кучу ошибок.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Дева

Этот день обещает быть очень удачным. Вы даже удивитесь тому, сколько возможностей откроется перед вами. Ваша напористость будет благоприятна и востребована для успеха в любых делах — и в любви, и в бизнесе, и в карьере.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Весы

День позитивной энергии и спокойного отдыха, вам пора перевести дух. Ваше окружение будет настроено на мирный лад, и в такие дни, как нынешний, становится очевидным, что жить хорошо, а хорошо жить, в мире и согласии — еще лучше.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Скорпион

Постарайтесь ограничить контакты и не ввязывайтесь в авантюры. Сегодня вы склонны заблуждаться. Серьезную опасность для здоровья сегодня может представлять вода и химические вещества, есть опасность отравления и инфицирования. Не следует красить волосы. День хорош для медитации.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Стрелец

Это благоприятный день, чтобы начать новые дела. Он будет полон общения. Для одиноких женщин велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Сегодня можно делать дорогостоящие покупки, а также заниматься целительством и профилактикой заболеваний.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Козерог

Сегодня вы можете легко оторваться от реальности. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-либо приятным. Дела, запланированные на сегодня, вряд ли удастся закончить. Впрочем, в плане отдыха этот день очень даже неплох.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Водолей

Все происходящее будет вызывать у вас приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у вас на этот день намечено что-то важное, лучше отложить.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Рыбы

Этот день таит в себе немало подвохов, и в первую очередь это касается общения с противоположным полом. Сегодняшние знакомства могут таить в себе опасность. Не знакомьтесь на улице, не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми. Дома возможны ссоры и обиды, конфликты из-за ревности.