Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2018: все знаки Зодиака

Сегодня звезды советуют вам как можно активнее общаться с окружающими.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Овен

Подходящий день для того, чтобы заниматься хорошо знакомыми и привычными делами. Быстро разобраться с чем-то новым может быть трудно, не исключены ошибки и просчеты. Но это не значит, что нужно с головой погрузиться в рутину. Можно строить планы, обдумывать разные идеи. Важно только не торопиться с реализацией своих замыслов. Будет возможность наладить деловые отношения, найти новых партнеров и достичь взаимопонимания с коллегами. Порадуют незапланированные встречи с друзьями, поездки, о которых вы узнаете в последнюю минуту.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Телец

Взаимоотношения с окружающим миром могут оказаться интереснейшим и полезнейшим занятием. Но, не пытайтесь объять необъятное. Проведите рабочий день как можно более активно, ведь сегодня Вы добьетесь выдающихся результатов в любых делах.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Близнецы

Сегодня единственное, что может помешать Близнецам осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Близнецов будет то и дело путать карты не только им самим, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо им за это не скажут? Именно поэтому Близнецам сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Рак

Раки, расположение планет удачно для интеллектуальной и творческой деятельности. Если закончатся идеи, обратитесь за советом к своим друзьям — они обязательно что-нибудь придумают. В финансовые авантюры желательно не ввязываться, да и любовные приключения вам сегодня не нужны - не бойтесь, скучно не будет.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Лев

Вы слишком беспокоитесь по пустякам, часто раздражаетесь без причины и очень эмоционально реагируете на все, что происходит. Жить станет легче, если вы будете помнить о своих долгосрочных целях и двигаться к ним; мелкие неудачи и трудности будут казаться менее катастрофическими. Не исключены небольшие финансовые потери, чаще всего — из-за вашей невнимательности. Хорошо, если во всем, что связано с деньгами, вам будет помогать человек, которому вы доверяете. Лучше не делать больших покупок, не посоветовавшись с близкими.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Дева

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! И тогда можете рассчитывать на крупный успех. Сегодня Вы сможете убедить и коллег и начальство, что и обыденную работу можно выполнять творчески. Дерзайте. Пусть Ваш творческий порыв не обойдет и Ваш дом. Сегодня Вы вполне можете что-нибудь изменить в интерьере своего жилища.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Весы

Сегодня эмоции Весов наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Весов будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Скорпион

Скорпионы, вас ждет замечательный день - звезды обо всем позаботятся, да и фортуна вас тоже сегодня не оставит. Утренние часы подходят для решения финансовых проблем, а вот в темное время суток вас ждут "бытовые сюрпризы". Не волнуйтесь - кран не оторвется, плита не сломается. Но будьте начеку - домовой чем-то недоволен.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Стрелец

Проблем будет неожиданно много, но вы справитесь с ними, если будете действовать последовательно, без лишней суеты. Советы часто бесполезны, лучше поступать так, как подсказывает интуиция. Могут возникать разногласия со старыми знакомыми, даже с самыми близкими людьми порой будет очень трудно поладить. Вам придется приложить усилия, чтобы избежать конфликтов. Часто для того, чтобы совладать с эмоциями, нужно сосредоточиться на работе или другом деле, требующем внимания. Полезно будет вспомнить о том, что вы начали раньше, но не успели довести до конца. Также день подходит для учебы, тут вы можете достичь больших успехов.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Козерог

Удача - продукт терпения. Не зацикливайтесь на ситуации. У вас найдется резерв воли, сил и возможностей изменить все к лучшему. Не вините себя за неудачи, а просто пересмотрите планы, возможно, вы или найдете иное решение или просто дождетесь "летной погоды".

Гороскоп на 26 ноября 2018 Водолей

Сегодня Водолею не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Водолей сегодня будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Гороскоп на 26 ноября 2018 Рыбы

Рыбы, не афишируйте своих планов и старайтесь не загадывать вперед - доверьтесь звездам и решайте проблемы без спешки. Сегодняшний день будет богат на сюрпризы, но самое интересное вас ждет в темное время суток. В общем, разбирайтесь со служебными делами и звоните поклонникам - в этот раз все будет так, как вы любите.