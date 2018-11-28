Гороскоп на сегодня, 28 ноября 2018: все знаки Зодиака

Астрологи рассказали, как следует провести среду, 28 ноября.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Овен

В первую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности. В коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска. Вторая половина дня благоприятна для гармоничных супружеских отношений. Всей семьей отправляйтесь в бассейн или спортзал. Выбирая, каким видом спорта заняться, помните, что профессионала из вас не получится, а потому не усердствуйте слишком.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Телец

Сегодня не стремитесь преуспеть и слишком глубоко вникать в суть происходящих вещей, любая инициатива может иметь обратный эффект, на который вы не рассчитывали. При этом не теряйте своего стремления достичь определенного результата, сегодня звездная обстановка будет благоприятной для вас, не упускайте возможность использовать этот период для реализации своих планов. Сегодня проследите за своим здоровьем, большие физические нагрузки не пойдут вам на пользу. Вечером больше отдыхайте, проведите время в домашней обстановке.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Близнецы

Сегодня займите нейтральную позицию. Пусть все идет своим чередом, не настаивайте на большем, чем есть, будущее само расставит все по своим местам и определит очередность происходящих событий. Сегодня хорошо подумать о будущем, определиться с некоторыми обстоятельствами, которые, возможно, тяготят вас и выглядят как обуза. Сегодня можно смело расставаться с некоторыми вещами, выбросить ненужное из вашей жизни, очистить пространство вокруг себя, это поможет свежей и позитивной энергии заполнить его. В этот день позаботьтесь о себе, своем здоровье и побалуйте себя милыми подарками.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Рак

День несет двойственный, противоречивый характер. Первая его половина окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, осуществления крупных приобретений, заключения браков, сделок. Во вторую половину дня возможны неприятности, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, воспринимайте все случившееся спокойно.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Лев

День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе, обманы. Не давайте необдуманных обещаний. Постарайтесь отложить визиты и поездки. Попробуйте повернуть дело так, чтобы кризис плавно перешел в начало нового дела. Отдыхать лучше в семейном кругу или в одиночестве.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Дева

День будет чрезвычайно благоприятен для вас. К вашим ногам будут брошены практически все блага мира. Ваша задача рассмотреть и воспользоваться благоприятной возможностью на все сто процентов. В этот день повезет даже ленивым, а это говорит о том, что вам не составит труда преуспеть сегодня. В этот период занимайтесь карьерой, меняйте работу, если необходимо, место жительства, знакомьтесь с новыми людьми и заводите головокружительные любовные романы.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Весы

День будет достаточно проблематичный. Вероятно, придется выполнять некоторую работу, которая вам не нравится или делать не то, что хочется. Сегодня с этими не совсем благоприятными обстоятельствами придется мириться, сегодня вы не будете баловнями судьбы, принимайте обстоятельства такими, какие они есть и не ропщите. Однако, несмотря на негативную обстановку, можно пытаться заручиться поддержкой влиятельных персон, удачно завершить ранее начатые договоренности и наладить новые контакты. В любви сегодня не повезет, новые знакомства будут неудачные, партнеры будут раздражать вас, возможен конфликт или размолвка из-за пустяков.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Скорпион

Постарайтесь этот день распланировать таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий. Сейчас лучше побыть наедине со своими мыслями. В общении с детьми и родственниками старшего поколения будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры и серьезных конфликтов в ближайшем будущем.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Стрелец

Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Правда, эти действия не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация. Во второй половине дня вам не удастся избежать ссор и недоразумений. Помните, что любовь и терпение – залог мира и покоя в семье.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Козерог

Благоприятный день. Возрастет удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Вероятно улучшение финансового положения. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Следует подумать об отдыхе и путешествиях.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Водолей

Сегодня больше общайтесь и получайте информацию, все сведения пригодятся вам в будущем и могут быть использованы с пользой для дела. Этот период будет удачный, можно положительно решить многие вопросы, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Первая половина дня будет для вас активным периодом, непочатый край работы не позволит вам расслабиться и пребывать в пассивном состоянии. Вечером больше отдыхайте и проводите время с близкими и вашими любимыми.

Гороскоп на 28 ноября 2018 Рыбы

Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Особенно осторожны должны быть неуравновешенные люди с чувствительной нервной системой, склонные раздражаться по мелочам. У мужчин преклонного возраста вероятен сердечный приступ, так что ведите соответствующий образ жизни и не отправляйтесь в одиночку далеко от дома. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.