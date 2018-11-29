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Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2018: все знаки Зодиака
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 29 ноября: как пройдет среда у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Овен

Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможна покупка дорогостоящей вещи, которую вы давно хотели приобрести. Некоторую эмоциональную неустойчивость вы сможете преодолеть способностью целиком погружаться в работу. Решение многих текущих проблем принесет вам удовлетворение и даст возможность спокойно вздохнуть. Ваше обаяние усилится, что благоприятно скажется на отношениях с окружающими людьми.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Телец

Сегодня ваша профессиональная деятельность будет реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет места и резкому взлету. Случайная травма или болезнь могут помешать выполнению ранее намеченных планов. Отношения с родственниками сегодня улучшатся, но в скором времени возможны неприятные события и известия.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Близнецы

День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери. Работникам государственных учреждений следует внимательнее отнестись к своим обязанностям – вероятен обман или неверная информация. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Рак

Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на результатах коммерческих сделок и торговых соглашений. Совет друзей окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Лев

Неблагоприятный день для любой деятельности. Остерегайтесь ссоры из-за ревности в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров и соседей. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния. Необходимы осторожность, воздержание, диета.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Дева

Это день новых встреч и знакомств, ожидается прогресс в делах, связанных с учебой, изучением ремесел, поисками новых источников заработка. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего, даже членов семьи.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Весы

Благоприятный день, особенно для мужчин-Весов творческих профессий. Вероятно, ваши способности и таланты будут отмечены начальством или партнерами. Жизненный потенциал на высоком уровне. Успех сегодня будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях. Женщин-Весов ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в любовные. Сны будут вещими, следует ожидать их исполнения.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Скорпион

Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, магнетизм. В любом деле опирайтесь на партнеров или друзей – их советы или помощь помогут приблизиться к намеченной цели. Одиноким Скорпионам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется долго доказывать серьезность своих намерений любимому человеку.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Стрелец

Сегодня вероятна такая ситуация, при которой вы потратите много энергии на решение любых проблем. Но вам не будет хватать последовательности в действиях, поэтому следует более внимательно относиться к мелочам и не принимать критику в свой адрес слишком близко к сердцу.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Козерог

Сегодня не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей, однако новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться незамеченными. Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои эмоции: холодный разум – лучший советчик во всех кризисных ситуациях.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Водолей

Крайне неблагоприятный день. Сегодня велика опасность травматизма, так что будьте внимательны и осторожны. Приготовьтесь услышать неожиданную неприятную новость. Вы ощутите, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для напряженного ритма жизни. Это указывает на необходимость отдыха и смены обстановки.

Гороскоп на 29 ноября 2018 Рыбы

У вас будет много деловых встреч, требующих значительных усилий. Вообще, для вас наступил неплохой период, хотя вам хотелось бы, чтобы один из ваших проектов продвигался быстрее. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Если вы позволите себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (26.11 - 2.12)

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