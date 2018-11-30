Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 30 ноября: как пройдет пятница у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Овен

Возросшее обаяние и серьезное отношение ко всем проблемам позволят вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые дадут возможность найти новые источники заработка. В этот день вы сможете проявить все свои интеллектуальные и творческие способности, только не стоит браться за то, что потребует большого нервного напряжения.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Телец

Напряженный день. Будьте предельно осторожны – повышена вероятность травм. Переутомление может быть чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой усилит раздражительность, что может повлечь за собой ссоры в семье. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться – это ненадолго. Решительно беритесь за новое дело – и вы сможете успешно довести его до конца.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Близнецы

Благоприятный день, связанный с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Бережливые и осторожные Близнецы будут великодушными и расточительными. Появятся прекрасные условия для плодотворной работы, особенно для творчества в области литературы и искусства. Будет очевидна удачливость в коммерческих делах.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Рак

Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль. Ваш энтузиазм захватит окружающих, заставит их пойти на сотрудничество. Возможно совершение ряда удачных сделок. Новые идеи в скором будущем принесут желаемый результат. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но в какую сторону – вверх или вниз, – будет зависеть только от вас.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Лев

Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь много времени провести с любимым человеком, что пойдет на пользу вам обоим, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией. В результате отношения в семье стабилизируются, что благотворно скажется на трудовой деятельности.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Дева

Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения. Больше надейтесь на трезвый, холодный расчет, и тогда удача сама пожалует к вам. Вы сможете решить все проблемы, если по-новому посмотрите на суть событий. Но будьте осторожны, не поддавайтесь на авантюры! Коммерческие и рискованные финансовые операции противопоказаны, так как вы потеряете больше, чем приобретете.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Весы

День благоприятный для планирования, распределения и миротворчества. Вы сможете решить важные вопросы с деловыми партнерами. Это большой плюс вам и вашим способностям. Несмотря на неприятности предыдущих дней, чувствовать себя вы будете неплохо.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Скорпион

Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе, придет ощущение ненужности. Но не принимайте все так близко к сердцу. Необходимо, чтобы вы хранили свои самые сокровенные мечты и планы в тайне от посторонних. Избегайте пустых разговоров, выяснений отношений. Отдохните и подумайте о смысле жизни.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Стрелец

Сегодня вероятны проблемы со здоровьем. Все будет зависеть от духовных накоплений предыдущего времени. Контролируйте свои эмоции. Не беспокойтесь ни о чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Наиболее успешными должны быть планы, связанные с детьми. Вам просто необходим небольшой отдых.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Козерог

Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Любая царапина, которая может оказаться у вас на теле, заживать будет долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Так что лучше себя поберечь. А если вас пригласили в гости, постарайтесь в вежливой форме отказаться и перенести свой визит на другое время.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Водолей

Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными; постарайтесь избегать ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить вокруг себя обстановку спокойствия и доверия. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Гороскоп на 30 ноября 2018 Рыбы

Благоприятный день. Проходит под знаком получения космической энергии. Вероятно, сегодня вы добьетесь успеха в финансовой сфере, если только иллюзорные представления не заслонят реальное положение дел. Может быть, вы слишком оптимистично оцениваете ситуацию. На самом деле от вас требуется осторожность и взвешенность.