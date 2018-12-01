Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 1 декабря: как пройдет суббота у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Овен

День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Возможны новые встречи, неожиданные знакомства. Интимная жизнь вновь начинает вас радовать: с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Прислушайтесь к голосу своего сердца и поступайте так, как оно вам подсказывает.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Телец

Судьба вновь посылает вам испытания на твердость характера. Если вы выдержите проверку то во второй половине дня общительность и личное обаяние заметно усилятся. Не исключено, что женщины-Тельцы сумеют привлечь к своим проектам новых союзников, а мужчины-Тельцы получат известие, которое позволит найти новый источник заработка.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Близнецы

Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации может отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов в первой половине дня. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Рак

Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений, сулит поддержку высших сил и влиятельных покровителей. Существует вероятность улучшить свое материальное положение и избежать козней противников. Вторая половина дня несет негативные тенденции. Размолвка или ссора с партнером может перерасти в скандал. Сон исполнится через четыре дня.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Лев

Разногласия, отстаивание своего мнения или клевета недоброжелателя будут мешать духовному прогрессу, нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье. Исключите новые знакомства или общение с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными качествами.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Дева

Предусмотрительность и обдуманный план действий позволят добиться успеха. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция. Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Весы

Благоприятный день для Весов, занимающихся коммерцией и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договоры принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Скорпион

День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела – результат окажется более чем сомнителен. Избегайте риска при заключении коммерческих сделок. Не ставьте перед собой глобальных задач – сосредоточьтесь на главном и действуйте активно и целеустремленно. В личной жизни предвидится приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Стрелец

Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Только от вас будет зависеть, расстанетесь вы навсегда или продолжите отношения. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Козерог

Гармоничный день. Вас будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Дела, которые появятся у вас, окажутся не слишком обременительными. Следовательно, вы не будете чувствовать себя измученными и уставшими в конце рабочего дня. Во второй половине дня может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Водолей

День благоприятный для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Возможно получение заманчивого предложения. Но не спешите давать согласие. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам опытных коллег.

Гороскоп на 1 декабря 2018 Рыбы

Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Побудьте на природе, не обращая внимания на мрачные мысли. Лягте спать пораньше, чтобы хорошо выспаться, так как следующий день тоже обещает быть тяжелым.