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Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 3 декабря: как пройдет понедельник у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Овен

Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях. День будет весьма благоприятен для общения с друзьями, партнерами. Не исключено, что новые идеи и мысли откроют перед вами новые сферы деятельности. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность. Возможны значительные события в личной жизни.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Телец

Не исключены неожиданные повороты судьбы. Вероятно, высокий жизненный потенциал заставит вас проявить максимальную активность и работоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – вероятные проблемы произойдут именно из-за них.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Близнецы

Хорошо прощать, дарить и принимать подарки, исполнять просьбы. Исключите всякую агрессию. Нельзя переставлять мебель, рубить деревья, подписывать документы, пускаться в рискованные авантюры, быстро ездить. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями. Сны накануне могут быть вещими.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Рак

Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе. Вечером вероятны осложнения в отношениях с детьми или ссора между партнерами по браку.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Лев

Расположение звезд предсказывает неудачи в сфере профессиональной деятельности и в личных отношениях. Вероятно непорядочное отношение или предательство людей, которых вы считаете своими союзниками. Незаконченные дела или невыполненные обязательства могут привести к финансовым потерям или осложнить отношения с партнерами. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Дева

Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте дальних прогулок, путешествий. Возможно столкновение с грубостью, хамством.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Весы

Неблагоприятный день для поездок, командировок, контактов с незнакомыми людьми. Звезды предупреждают: берегитесь быстрой езды, колющих и режущих предметов, работы с электроприборами. Остерегайтесь огня – возможные неприятности связаны с пожаром. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность; здравый смысл поможет определить, кто друг, а кто враг.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Скорпион

Первая половина дня может быть благоприятной. Нельзя проявлять пассивность, но и не стоит суетиться. В этом случае вам удастся реализовать намеченные на день планы. Звезды предлагают именно сегодня начинать серьезные деловые переговоры. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и увлечения общим делом. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми, хотя видимых причин для них нет.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Стрелец

От вас потребуется способность адаптироваться в трудных условиях. Велика вероятность серьезных перемен в вашей жизни. Этот процесс будет болезненным, поэтому нужно поберечь свои нервы и не торопить события. Новые дела затруднены, разберитесь с прежними и только наметьте перспективы на будущее.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Козерог

Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Духовно развитые люди способны на пророчество.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Водолей

В семье вновь воцарятся мир и согласие. Возможно получение прибыли при содействии друзей и родственников. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Подходящее время для приобретений, перемен, поездок.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Рыбы

Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня.

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