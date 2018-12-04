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Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 4 декабря: как пройдет вторник у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Овен

День не самый простой, но все же достаточно удачный. Постарайтесь провести его с пользой. Прежде чем взяться за любое дело, убедитесь, что для этого наступил подходящий момент, иначе вы рискуете потратить напрасно много сил. Взвешенные решения всегда оказываются удачнее спонтанных, а хорошо продуманные шаги позволяют быстрее достичь цели. Если вы не уверены в собственном опыте и интуиции, посоветуйтесь с людьми, которые уже не раз выручали вас: их подсказки не будут лишними. Вообще, в этот день очень полезно обращаться за рекомендациями к тем, кто знает больше, чем вы.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Телец

Вы как никто другой умеете конструировать события. Так, может, настало то самое время, чтобы заняться собой? Попытайтесь проанализировать свои действия. Постарайтесь, чтобы все намеченное произошло, и покажите миру, все, что вы имеете.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Близнецы

Сегодня Близнецы будут действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами они блистать не будут, тем не менее, сегодня у Близнецов есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Близнецы могут относиться к делам с излишней серьезностью, а их чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Рак

Раки, звезды интересуются: почему это вы сегодня такие вспыльчивые и нервные, неужели стали реагировать на магнитные бури?! Постарайтесь контролировать эмоции и не обращайте внимания на выходки друзей и знакомых. А лучше всего отключить телефон и отправиться за город - прогулка поможет отвлечься от грустных мыслей.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Лев

У вас отлично получается мечтать и витать в облаках, а вот реально оценить сложившуюся ситуацию не удается. Именно поэтому вы рискуете допустить ошибку, сделать то, о чем позже придется пожалеть. Лучший способ избежать этого — посоветоваться с людьми, мнению которых вы доверяете. Интересно, что иногда хорошие советы дают те, кто имеет лишь приблизительное представление о ваших делах. Финансовое положение может заметно измениться к лучшему, вероятны денежные поступления и выгодные сделки. Вторая половина дня подходит для крупных покупок.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Дева

Только человек, который находится с собой в ладу, может наслаждаться досугом. А ведь сейчас вам следует отдохнуть по полной программе. Вы уже давно мечтали о том, чтобы лежать на диване, уплетать за обе щеки сладости. Вот она, долгожданная свобода, потратьте время на то, о чем давно мечтали. Побездельничайте.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Весы

Сегодня Весы будут настроены добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Весы вынашивали до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Весы сами проявят должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Скорпион

Скорпионы, звезды договорились с фортуной и написали отличный сценарий на сегодняшние сутки. Представители вашего знака получат и любовные, и финансовые сюрпризы. Главное, встать пораньше и не лениться. А вот в сфере семейных отношений перемен не ожидается - домовой ворчит, родственники смотрят сериалы (все, как всегда).

Гороскоп на 3 декабря 2018 Стрелец

Нервничаете вы много, но в основном зря. Этот день сложится не так плохо, как может показаться с утра, когда все будет идти не по плану. Чем дальше, тем заметнее становится влияние позитивных тенденций. Появляется шанс укрепить свои профессиональные позиции, показать, на что вы способны. Беседа с руководством в неформальной обстановке может оказаться очень полезной. Важной будет поддержка близких людей. Помните: вы можете рассказать им о своих переживаниях, поделиться сомнениями и тревогами. Вас поймут правильно.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Козерог

Вы привыкли быть в центре всеобщего внимания и уже стали считать, что это ваше место по праву законное, но не тут-то было. Кажется, появилась не менее амбициозная личность, которая хочет примерить вашу славу на себя. А что же вы? Засучите рукава и действуйте, не зря же вы все это время купались в лучах славы.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Водолей

Сегодня где-то в глубине души у Водолея проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно — можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Водолей склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Гороскоп на 3 декабря 2018 Рыбы

Рыбы, конкуренты на больничном, завистники в отпусках — сегодня вы можете заниматься чем угодно. Главное, не расстраиваться по пустякам - даже у профессионалов случаются промахи. Ситуация в сфере любовных взаимоотношений будет почти идеальной. Не обращайте внимания на своих вредных поклонников и просто наслаждайтесь жизнью.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (3.12 - 9.12. 2018)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (3.12 - 9.12)

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