Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 5 декабря: как пройдет среда у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Овен

День в целом благоприятный. Вы сможете проявить свои возможности во многих начинаниях. Ваши целеустремленность и трудолюбие принесут в скором будущем хорошие результаты. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не вы. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Телец

Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется обострением хронических заболеваний. Возможно, у вас появятся новые покровители. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности. Отправляйтесь за город, там вы сможете хорошо отдохнуть и набраться сил. День хорош для покупок.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Близнецы

Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки. Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них, и для вас. Обратите внимание на здоровье.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Рак

Этот день лучше всего начинать спокойно, не планируя ничего, так как планы могут не осуществиться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. Хотя не исключено, что вы почувствуете, будто вам чего-то в жизни не хватает. Вечер этого дня посвятите культурному отдыху и активному общению с детьми.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Лев

День благоприятный для активного отдыха: похода в лес или прогулки по парку. О работе не может быть и речи. Проведите этот день в кругу семьи. Вторая половина дня может омрачиться мелкими ссорами по причине вашей раздражительности и резкого тона в общении с близкими. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Дева

Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Вероятно, вы получите неожиданное известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, что не сможете сделать, так как потом это ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Весы

Вы можете сделать очень выгодные покупки и тем самым подарить вашим любимым много радостных минут. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Скорпион

Жизненные силы будут вас переполнять, вам захочется решать самые сложные задачи. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если ваша работа лишена творчества, а также добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали и что может сделать вас, как вам кажется, по-настоящему счастливым.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Стрелец

Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Есть опасность быть обманутыми или обворованными. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Козерог

День серьезных провокаций. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует. Исход различных споров будет непредсказуем. Будьте предельно осторожными. Не исключены обманы и недобросовестность со стороны людей, от которых вы зависите. Этот день не совсем благоприятен для зачатия ребенка.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Водолей

День перемен, начала любого важного дела. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданны. Трудолюбия и усердия вам не занимать, а это как раз то, что в данный момент особенно необходимо.

Гороскоп на 5 декабря 2018 Рыбы

Опасный в эмоциональном плане день. Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома. Уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами.