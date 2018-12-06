Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 6 декабря: как пройдет четверг у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Овен

Чтобы не столкнуться с проблемами, начинайте сегодня только хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. Не будьте слишком требовательными к себе, коллегам и близким.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Телец

Гармоничный день - время семейных посиделок и философских размышлений. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, вряд ли дадут хорошие результаты. Не перегружайте себя.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Близнецы

Не планируйте на сегодня деловых встреч и романтических свиданий: будет непросто найти взаимопонимание с людьми. Остерегайтесь переоценить себя и попасться на удочку лести.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Рак

Вероятны интересные встречи. Полезно общение в неформальной обстановке. Не делайте сегодня то, чего не хочется. Отличный день для покупок и посещения светских мероприятий.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Лев

Если вы пребываете с кем-то в ссоре, сегодня самое время попытаться наладить отношения. Не расходуйте энергию на споры и препирательства. Найдите время побыть наедине с собой.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Дева

Не следует браться за сложные дела и задачи, требующие концентрации внимания. Сохраняйте эмоциональное равновесие, не вступайте в конфликты, анализируйте чужие поступки.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Весы

Есть вероятность столкнуться с обманом - проявляйте осторожность и не стесняйтесь задавать «лишние» вопросы. Звезды благоприятствуют тем, кто четко знает, чего хочет, и имеет план.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Скорпион

Хороший день для творческой деятельности, развития начатых проектов. Показаны активный отдых, выезд на природу. Вечером вероятно получение важного известия издалека.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Стрелец

Не проявляйте скупость и не ставьте свои интересы выше интересов других людей. Сегодня день справедливых решений. Можно планировать важные переговоры, дебаты, дискуссии.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Козерог

Все делайте быстро и не витайте в облаках. Прислушивайтесь к мнению окружающих. Прекрасное время для воплощения в жизнь новых идей. Работа с информацией окажется продуктивной.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Водолей

Время решительных действий. Смело планируйте на сегодня важные дела. Оставьте сомнения, однако в авантюрах не участвуйте. Вечер проведите с близкими людьми, за доверительной беседой.

Гороскоп на 6 декабря 2018 Рыбы

Не лучший день, чтобы отстаивать свое мнение. Будьте тактичны, приветливы, проявляйте гибкость. Избегайте шумных компаний. Вечером полезны медитация и занятия йогой.