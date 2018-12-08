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Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Постарайтесь провести как можно монотонней сегодняшний день, чтобы не потерпеть убытков.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Овен

Вас подстерегают домашние хлопоты. Вероятно, вы будете вынуждены изменить первоначальные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности. В случае необходимости прибегните к помощи близких или друзей. Звезды рекомендуют наметить очередность решаемых задач и правильно распределить свое время.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Телец

Неожиданное известие, новые обязанности или домашние хлопоты потребуют от вас много времени и сил. Не полагайтесь только на себя – совет или помощь друзей позволит избежать ошибки либо ненужной работы. Вероятно, важные дела заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Близнецы

Потребность в бегстве от действительности – через фантазии и мечты – но не более того! Вы созидательны и талантливы в искусстве, однако часто не понимаете самого себя.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Рак

Не проявляйте активности в коммерческой деятельности – вероятны финансовые потери. Поспешность и рассеянность при обращении в правительственные, общественные организации или к начальству может привести к негативным результатам. Будьте внимательны при работе с документами. Во второй половине дня вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например с коллегами по работе или соседями по дому.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Лев

Простой обмен мнениями превратился в попытки нажать на собеседника, дабы он принял вашу точку зрения. И если он согласится, то только ради собственного спокойствия.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Дева

Мелкие трения с компаньонами. Прежде, чем обсуждать некую проблему, просто посмотрите на ситуацию их глазами. Возможно, после этого никаких обсуждений и не потребуется.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Весы

Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Скорпион

Этот день благоприятен для приобретений. Большинство ваших как личных, так и общественных дел будет связано с финансами, с куплей-продажей движимого и недвижимого имущества. В профессиональной сфере рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать нововведений, к которым вас будут подталкивать. Возможна неудовлетворенность вами в семье. Причиной этого послужит ваша занятость и отсутствие внимания к близким.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Стрелец

Ваш лотерейный билет (скорее всего, в переносном смысле) оказался выигрышным. Но здесь, как водится, Вас обступила толпа советчиков, доброжелателей и охотников поживиться за чужой счет. Совет звезд: решайте сами.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Козерог

Начнете командовать парадом Вы, а закончит – Ваша половина. По одной простой причине: у нее это получается гораздо лучше.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Водолей

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Смело участвуйте в новых рискованных мероприятиях, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. Возможна удачная финансовая сделка. Дела и дальше обещают идти в гору.

Гороскоп на 8 декабря 2018 Рыбы

Сегодня вас ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Возможные изменения на работе пусть вас не беспокоят, даже если на первый взгляд они покажутся обидными и непонятными. В профессиональной сфере вам будет сопутствовать успех, но он покажется вам недостаточным. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом – вы можете получить от него выгоду.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (3.12 - 9.12. 2018)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (3.12 - 9.12)

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