Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 9 декабря: как пройдет воскресенье у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Овен

Наступает благоприятный период для поездок, командировок и встреч, в результате чего Овны смогут поправить свое материальное положение. Значительно возрастет личное обаяние и сексуальный потенциал. Подарите любимым людям всю доброту и нежность, на которую вы способны. Широта взглядов, честность и прямота, сознательность и целеустремленность будут способствовать укреплению вашего влияния и авторитета в семье и на работе.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Телец

Вы сможете с успехом завершить все дела, так как волна вдохновения будет способствовать этому. Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным полом подействует на вас исцеляюще, а потому время от времени пользуйтесь этим лекарством.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Близнецы

Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск и проанализировать свою деятельность. Иначе вы рискуете потерять все сразу. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Рассчитывайте только на себя. Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Рак

Сегодня вам удастся самореализоваться. Перед вами открыты широкие просторы для свободного творчества и самовыражения. Препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке. Благоприятный день для покупок, заключения договоров, сделок и браков. Прекрасный день для любви и романтических встреч. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми, так как недоброжелатели на время решили оставить вас в покое.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Лев

Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется всплеском травматизма. Многие будут вынуждены заниматься семейными проблемами, связанными с собственностью или наследством. Ни в коем случае не теряйте оптимизма и энтузиазма – они понадобятся для преодоления сложных препятствий в вашей жизни. Не следуйте чужим советам – они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Дева

День может быть тяжелым, если вы не будете искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость. Не стоит портить свои отношения с начальством, это может помешать вам осуществить свои планы, связанные либо с получением нового места, либо с новой интересной работой. Появится склонность к депрессии. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею. Разобравшись в своих чувствах и мыслях, можно планировать стратегию и тактику своего поведения.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Весы

Вероятна ситуация, которая вынудит вас идти на сделки с совестью во имя дела и для общей пользы. В любом случае нежелательно перечить начальству – лучше вести себя скромным подчиненным. Профессиональные успехи, разумеется, скажутся на материальном положении. Если вы справитесь с возникшими проблемами, ваш авторитет заметно укрепится.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Скорпион

Сегодня отложите все важные дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Может возникнуть необходимость реальной оценки происходящего. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены в личной жизни. Ключ к успеху сегодня – добросовестность и снисходительность.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Стрелец

В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды не советуют выделяться или ставить свое мнение выше мнений других. Для работников промышленности и сферы услуг возможно столкновение с кознями недоброжелателей, грубостью или неприкрытым обманом.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Козерог

Не отправляйтесь сегодня в путешествие или командировку, так как успех предприятия не оправдает ваших надежд. Исключите тяжелый физический труд или рискованные мероприятия. Существует угроза для здоровья. Проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видео, прослушиванием музыки. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар или ограбление.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Водолей

Благоприятный день для Водолеев творческих профессий. Девиз дня – душевное равновесие, спокойствие и согласие. Звезды расположены так, что женщины смогут блеснуть своими талантами, раскрыть свои способности. Мужчинам-Водолеям следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно если новые замыслы не обещают принести быстрого результата.

Гороскоп на 9 декабря 2018 Рыбы

Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Снизить негативные тенденции дня сможет только осмотрительность и действия, основанные на объективной оценке происходящего. Звезды предупреждают женщин-Рыб о возможном скором завершении романтического увлечения.