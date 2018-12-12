Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 12 декабря: как пройдет среда у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Овен

Звезды сулят людям этого знака необычное знакомство, которое может полностью перевернуть представление о любви у Овнов. Стоит быть искренним с человеком, к которому Овны испытывают чувства - это поможет решить многие проблемы в их отношениях.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Телец

Потепление отношений с любимым человеком, с которым Телец находится в ссоре, зависит именно от самих Тельцов, которые станут менее грубыми и более нежными. Кроме того, они решат больше времени уделять своей внешности и запишутся в солярий или фитнес-клуб.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Близнецы

Близнецы сегодня поймут, что часто ведут себя резко и дерзко, общаясь с окружающими, как дома, так и на работе. Эти люди захотят измениться, правда сделать это будет довольно сложно, ведь устоявшиеся годами привычки сложно переломить.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Рак

Раки, как никогда, будут настроены ухаживать и принимать ухаживания. Они благосклонны к людям, с которыми раньше не желали идти на контакт и пытаются заглянуть в душу человека, не составляя мнение о нем по одному лишь внешнему виду.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Лев

Этот день будет всем показывать приближение чего-то необычного, что изменит жизнь Льва. Возможно, этот человек узнает о том, что скоро у него появится ребенок или ему предложат руку и сердце. Главное, время предвкушения сделает Скорпиона добрее и милосерднее к окружающим.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Дева

Девы сегодня будут справляться со своими эмоциями, чем сгладят даже острые конфликтные ситуации, возникающие в личной жизни. С хорошим настроением и без агрессии, решая проблемы, Девы больше приобретут, чем потеряют.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Весы

Прекрасное настроение будет царить в душе у Весов. Люди этого знака получают настоящее удовольствие от жизни и дарят окружающим позитивные эмоции. Особенно настроение будет заметно в профессиональной сфере, где позволит завести нужные знакомства.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Скорпион

Скорпионы сегодня будут переживать нелегкий период в личной жизни. Их не будет устраивать сложившийся порядок в отношениях, и именно в этот день они станут устанавливать свои законы и порядки. Этот переломный момент может принести разочарование в любимом человеке.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Стрелец

Чтобы все у Стрельца сегодня получалось, необходимо много активничать и всегда быть в гуще событий. Это важное правило не только поможет не упустить важные моменты в жизни, но и убережет от многих бед. Лень в этот день просто недопустима.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Козерог

Именно неспешность и принятие решений но холодную голову поможет Козерогам сегодня не допустить непростительных ошибок. Терпение лучшее средство, как в конфликтных ситуациях семейных людей, так и в профессиональной деятельности.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Водолей

Этот день идеально подходит для того, чтобы заняться делами семьи. Многие Водолеи могут переживать из-за неудавшихся или разрушенных отношений. Эти люди решат возродить былые отношения, и если подойдут к этому с креативом и проявят разнообразие, то у них обязательно все получится. А, главное, Водолеи должны быть искренними в своих чувствах, ведь любимому человеку важны именно чувства.

Гороскоп на 12 декабря 2018 Рыбы

Рыбам стоит подумать, прежде чем заниматься, сегодня тем или иным делом. Их горячность в этот день может свести на «нет» все их потуги и даже привести к обратному результату.