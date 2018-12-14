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Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 14 декабря: как пройдет пятница у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Овен

Энергетически мощный день. Удача улыбается Овнам творческих профессий. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль. Нестандартный подход к делу, любое начинание, даже рискованное, закончится удачно. Вероятно романтическое приключение или очень радостная встреча.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Телец

Остерегайтесь неожиданных проблем в личной жизни. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося положения. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. Звезды рекомендуют одиночество, сосредоточение на положительных мыслях и эмоциях, тишину. Используйте благоприятный момент для обдумывания новых дел. Обратите внимание на отношения с детьми. Не упускайте сегодня возможности провести вечер с ними.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Близнецы

Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин-Близнецов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам-Близнецам предстоят домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Рак

Неблагоприятный день со снижением деловой активности и расположенностью к депрессии. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности, а во второй половине вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях с партнерами и близкими людьми.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Лев

День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Жизненный потенциал на высоком уровне. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Дева

Вы сможете почувствовать себя более счастливым, если не будете выходить за обычные рамки поведения. Женщинам-Девам не стоит сомневаться в искренности партнеров, так как резко возрастут их привлекательность и женственность. Сегодня они могут блеснуть, показав себя с лучшей стороны.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Весы

Остерегайтесь романтических приключений – они могут иметь нежелательные последствия. Мужчинам-Весам во избежание неприятностей не следует идти на поводу у своих страстей. Возможны нервные срывы, нарастание внутреннего напряжения или ссора. Женщинам-Весам звезды советуют избегать резких высказываний или разговора на повышенных тонах.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Скорпион

Благоприятны творчество, поездки, созидательная деятельность, например ремонт или строительство. Для мужчин-Скорпионов вероятны новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Женщинам-Скорпионам звезды не рекомендуют идти навстречу новым любовным приключениям – вероятны ложные обещания, разочарования или болезнь.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Стрелец

Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе. Однако не беритесь за те дела, в которых вы не компетентны, избегайте экспериментов, действуйте только проверенными способами. В противном случае вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. У мужчин-Стрельцов легкомыслие и ветреность повлекут за собой неприятности: возникнет выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Козерог

Берегитесь завистников и недоброжелателей. Положитесь на интуицию и постарайтесь определить для себя – кто настоящий друг, а кто враг. Если вы сделаете правильный вывод, то ваши отношения с близкими людьми окажутся гармоничными и надежными. У женщин-Козерогов появится возможность реализовать давнюю мечту.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Водолей

Дела, которыми вы будете вынуждены заниматься, окажутся малоинтересными. Во второй половине дня новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на иные возможности. Попробуйте повернуть дело так, чтобы «кризис» плавно перешел в начало нового дела. Не давайте необдуманных обещаний в денежных вопросах.

Гороскоп на 14 декабря 2018 Рыбы

Пассивный, тяжелый день. Неблагоприятен для коллективных действий, так как могут возникнуть проблемы с бумагами или документами, которые вам придется решать вместе с партнером. Оценивая сложившуюся ситуацию, полагайтесь только на трезвый расчет. Во второй половине дня возможно плохое самочувствие. Вероятны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.

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