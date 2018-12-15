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Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 15 декабря: как пройдет суббота у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Овен

Благоприятный день для духовного совершенствования и познания вечных истин. Исключите алкоголь, ненатуральные продукты и пищу животного происхождения. Постарайтесь наладить отношения со всеми, с кем вы в ссоре или в тяжелых, натянутых отношениях. День благоприятный для очищения, путешествий, прогулок. Вероятны денежные поступления, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Телец

Велика вероятность травм и несчастных случаев. В течение дня следует избегать финансовой путаницы и особенно внимательно относиться к финансовым обязательствам, которые связывают вас с людьми. Отмените поездки и командировки. Откажитесь от крупных покупок. Вообще, критично посмотрите на свои расходы – как и на что вы тратите деньги. Многие в этот день почувствуют упадок сил. Уделите больше времени уединению и отдыху.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Близнецы

Сегодня придется потрудиться больше обычного, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены. Возможно, что неоправданно усилится ваше самомнение, появится импульсивность, чрезмерная храбрость, под влиянием которой вы можете совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение. Поэтому решение финансовых вопросов и заключение договоров лучше перенести на начало следующей недели. Во второй половине дня настроение будет приподнятым, и даже мелкие ссоры не омрачат его.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Рак

Прежние разочарования и обиды позади, вы снова ощутите прилив жизненных сил и энергии. Постарайтесь избегать всевозможных выяснений отношений как на работе, так и дома, поскольку это пустое занятие, которое только измотает вас и ни к чему хорошему не приведет. Этот день как нельзя лучше подходит для развития карьеры. Финансовое положение может несколько улучшиться.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Лев

Пассивный, созерцательный день, обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах личной жизни. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вам понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично. Во второй половине дня вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Дева

Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Возможны крупные финансовые потери. Во избежание неприятностей на работе никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Не ссорьтесь по мелочам – ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Весы

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Весов, занимающихся коммерческой деятельностью. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены, а результаты не оправдают приложенных сил. Женщин-Весов звезды предостерегают от легкомысленности в поведении.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Скорпион

Отношения с близкими и друзьями складываются удачно, однако некоторая эмоциональная нестабильность или потакание собственным слабостям могут привести к крупной ссоре. Ваши дипломатичность и великодушие создадут благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Звезды предупреждают, что сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Не исключено, что придется даже обратиться к специалисту. Исключите физические нагрузки и употребление алкогольных напитков.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Стрелец

Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности или общение с нежелательными людьми. Возможны осложнения со здоровьем. Исключите всякий риск при работе с режущими инструментами, стеклом, металлом.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Козерог

Опасны перегрузки и неоправданный риск. Склонность к потаканию собственным слабостям, иллюзиям в общении, ошибочным представлениям может обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности. Возможно столкновение с грубостью, ханжеством или ограблением.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Водолей

Неблагоприятный день. Чувство тревоги может усилиться, в худшем случае вы испытаете страх перед будущим. Важна осмотрительность в контактах с партнерами. Возможно, благодаря прирожденной дипломатии вам удастся разобраться в сложившейся ситуации перехода вашей деятельности на новый виток развития. Обратите внимание на свое здоровье.

Гороскоп на 15 декабря 2018 Рыбы

Напряженный день, несущий как позитивные, так и негативные тенденции. Не исключены неожиданные повороты в судьбе, которые потребуют корректировки планов или пересмотра отношения к окружающим. Постороннее влияние может пагубно отразиться на вашем финансовом положении. Поиски новой сферы деятельности не принесут желаемых результатов.

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