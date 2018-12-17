Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 17 декабря: как пройдет понедельник у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Овен

Начало дня будет довольно неудачным. В это время вы склонны переоценивать свои возможности, давать обещания, которые нетрудно будет выполнить. Возможны серьезные потери; чаще всего они становятся следствием ваших ошибок и просчетов. Позже ситуация изменится к лучшему, вы получите важную информацию, примете верное решение. Вероятны интересные знакомства, а также встречи с людьми, с которыми вы когда-то были очень близки. Будет шанс восстановить старые отношения, но стоит подумать о том, действительно ли вам это нужно.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Телец

Позже, анализируя этот день, вы будете просто поражаться своей твердолобости. У вас многое пойдет не так, как вы задумали, но, тем не менее, вы снова и снова будете отказываться пересматривать свои действия и решения, потому что будете думать, что все это - случайность. Между тем, ваши планы давно нуждаются в обновлении!

Гороскоп на 17 декабря 2018 Близнецы

Сегодня у Близнецов есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У них может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека они уже видели, а какая-то ситуация им знакома... Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Близнецов мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Близнецы способны угадывать развитие событий и могут проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Рак

Раки, сегодняшние сутки подходят для делового общения. Старайтесь тщательно выбирать партнеров - не верьте красивым обещаниям и советуйтесь со своей интуицией. Вечер желательно провести рядом с маленькими родственниками. Дети нуждаются в вашей заботе и ждут волшебных сюрпризов (или сладких подарков).

Гороскоп на 17 декабря 2018 Лев

Сложный день с деловой точки зрения. Вы за многое беретесь, но почти ничего не доводите до конца - не хватает терпения. Кто-то может пообещать помощь, однако вряд ли сдержит слово, и вы снова останетесь наедине со своими проблемами. Но можно справиться со всеми трудностями, если правильно поставить цель. Так что прислушайтесь к себе, постарайтесь понять, к чему по-настоящему стремитесь. Возможны неожиданные и не слишком приятные встречи с людьми, которые прежде играли важную роль в вашей жизни. Не всем Львам удастся совладать c эмоциями: некоторые пойдут у них на поводу и наделают ошибок.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Дева

Друзья и подруги иногда требуют от вас больше, чем вы в состоянии для них сделать. Вы не можете бросить работу, отдать им свою квартиру и подарить собственного мужа! Действительно ли тот, кто просит вас о таком - ваш настоящий друг?

Гороскоп на 17 декабря 2018 Весы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что они могут почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Весы способны испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Весов бурю противоречивых эмоций! Так что совет Весам на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Скорпион

Скорпионы, звезды советуют забыть о делах и проблемах и организовать семейно-дружеский праздник. Пригласите близких людей, приготовьте побольше вкусностей - и вам хорошо, и окружающие довольны. Но поклонников сегодня в гости не зовите - пусть отдохнут в другом месте (заодно подумают о своем поведении).

Гороскоп на 17 декабря 2018 Стрелец

Сложный день. Вы склонны действовать импульсивно, не задумываться о возможных последствиях своих поступков, порой просто делаете первое, что приходит в голову. Позже о многом приходится жалеть, но вы не торопитесь исправлять свои ошибки, надеетесь, что все как-то уладится само собой. Во второй половине дня вероятны удачные совпадения. Будьте внимательны - тогда вы заметите их вовремя и сумеете воспользоваться ситуацией. Вечером возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми. К некоторым Стрельцам придут гости, и настроение представителей знака заметно улучшится.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Козерог

Хитрость и изворотливость помогут вам укрыться от летящих в вашу сторону обвинений и угроз. Все равно вы выйдете сухой из воды, а вот нападающие на вас враги сами пострадают от собственного оружия.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Водолей

Сегодня Водолею будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у него аллергию! Скорее всего, дела, которые ему неинтересны, Водолей просто перенесет на неопределенное "потом", а сам займется тем, чем ему захочется. Если же Водолею все-таки придется делать то, что ему не по душе, он способен наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Водолея сегодня: заниматься тем, что вызывает его интерес. Или же найти интерес в том деле, которым ему волей-неволей приходится заниматься.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Рыбы

Рыбы, сегодняшний день пройдет весело и насыщенно. Но помните, что удача не приходит в гости к ленивым знакам зодиака - займитесь решением бытовых вопросов. А после обеда вы можете побаловать себя шопингом или романтической прогулкой - одно другому не мешает, и любимый человек с радостью к вам присоединится.