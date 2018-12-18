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Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:29 Сегодня Телеграф

Гороскоп на 17 декабря 2018 Овен

День вряд ли принесет значительные успехи, не ознаменуется важными победами. Вы легкомысленны, уверены, что все хорошо сложится само собой. Но это, к сожалению, не так: ничего не получится, если вы не приложите усилий. Могут появиться новые задачи. Решая их, вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Окружающие поймут, на что вы способны, оценят ваши таланты, знания и опыт. Стоит быть сдержаннее в общении: сейчас не стоит делиться секретами и планами на будущее. Чем меньше людей знает о важных для вас вещах, тем лучше.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Телец

День в целом - спокойный, но постарайтесь проявить сдержанность в финансовых вопросах и общении. Постарайтесь не принимать важных деловых решений, сегодняшний день лучше всего посвятить решению насущных проблем.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют испытать упадок сил - им будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому они с удовольствием отложат в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от них активного вмешательства, Близнецы способны внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Близнецов, сколько их пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Близнецам сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ними неплохие возможности.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Рак

 Раки, эти сутки подходят для новых начинаний. Не спешите и постарайтесь действовать строго по плану - импровизации сегодня неуместны. Вечером ожидаются интересные знакомства с противоположным полом. Но встреча с Купидоном, увы, откладывается — придется ограничиться легким флиртом и романтической прогулкой возле дома.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Лев

Спокойный благоприятный день. У вас многое получается хорошо, удается довести до конца дела, начатые раньше. Успех возможен даже там, где вы его не ожидали. И это - не счастливый случай, не результат стечения обстоятельств, а закономерный итог ваших трудов. Не стесняйтесь рассказывать о своих победах: многим будет интересно вас послушать. День подходит для общения, приятными будут встречи и в официальной, и в неформальной обстановке. Нетрудно произвести хорошее впечатление на новых знакомых: достаточно вести себя искренне.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Дева

Радуйтесь, вас ожидают перемены к лучшему! Все, что не получалось, может получиться, а все, о чем мечталось, стать реальностью. Все делается по заведенному порядку, вопросы надоедливых мелочей решаются по ходу дела, но отпускать бразды правления еще рановато.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Весы

 Сегодня - день, когда Весы могут смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды гороскопа дарят Весам успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Весы сегодня затеют глобальный проект, то не пожалеют: со временем их планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Весам не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать - вас ждут новые горизонты!

Гороскоп на 17 декабря 2018 Скорпион

Скорпионы, сегодняшний день пройдет на позитиве, но будьте готовы к некоторым проблемам юридического характера. Серьезных неприятностей звезды не обещают, однако от поддержки специалистов лучше не отказываться. И не обращайте внимания на мнение посторонних людей и ведите себя естественно - всем, как говорится, не угодишь.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Стрелец

Удачно начало дня; лучше не откладывать на потом важные дела и ответственные встречи. Вообще, многое будет зависеть от вашей способности действовать быстро, моментально срываться с места, добиваться поставленных целей в считаные секунды. Позже наступит более сложный период. Могут возникнуть проблемы в общении, заметно труднее станет найти общий язык с окружающими. Старайтесь не принимать близко к сердцу критические и ироничные замечания. Люди, которые их делают, меньше всего хотят испортить вам настроение.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Козерог

 Во всех делах - амурных, семейных, финансовых вас ожидает успех. Главное - быть мягким, но практичным существом. Особенно сегодня ваше материальное положение может улучшиться, принимайтесь за решение стоящих перед вами задач и вы добьетесь успеха.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Водолей

Сегодня энергичности Водолея окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Водолей кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела — на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Водолея в том, что, за что бы он ни взялся, сегодня все в его руках будет спориться. Главное — стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Гороскоп на 17 декабря 2018 Рыбы

Рыбы, звезды сказали, что сегодняшний день подходит и для активных действий, и для витания в облаках. Старайтесь не озвучивать свои сокровенные мечты, чтобы не спугнуть удачу. Вечером будьте готовы к серьезному разговору с избранником. Не пытайтесь перевоспитать любимого человека и учитесь находить компромисс.

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