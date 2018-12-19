Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака

Узнайте, какой будет эта среда, 19 декабря, для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Овен

Благоприятный день для крупных приобретений, благоустройства жилища. Ваша энергичная деятельность положительно отразится на окончательных результатах работы. Рекомендуется продумать тактику осуществления своих планов на ближайшее будущее. В семье ожидаются гармоничные отношения.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Телец

День отмечен гармонией, покровительством высших сил, справедливостью. Сегодня, как никогда, необходимы сдержанность и такт в общении. Личное обаяние поможет вам решать множество вопросов одновременно. Будьте особенно осторожны в словах, так как возможны недопонимание и обиды партнеров и членов семьи.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Близнецы

Близнецам не избежать необоснованного оптимизма. Они станут хвататься за многие дела, потому что будут слишком уверены в своих силах и возможностях. Однако успех дела окажется тесно связанным с заметно возрастающими материальными запросами. Круг замкнулся. Близнецы будут совершать противоречивые поступки, с помощью которых постараются решить все проблемы. Но это не так просто, в ближайшее время не удастся это сделать.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Рак

Раки столкнутся с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Реакция на случившееся способна усугубить ситуацию. Возможно, вам придется временно отступить. Стремление к личной свободе может серьезно повлиять на семейные отношения.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Лев

Сегодня займите выжидательную позицию, так как достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно резкое ухудшение материального положения из-за непредвиденных расходов. Остерегайтесь травм, отравлений, обманов, краж.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Дева

Критический день, когда не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно касающихся здоровья. Осложнения и замедление хода дел, недовольство и требовательность близких людей скажутся на нервной системе. Многие Девы будут стремиться к уединению – оно окажется умиротворяющим и плодотворным.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Весы

Сегодня возрастут духовные, творческие и сексуальные возможности Весов. Появится шанс переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению – оно будет самым правильным.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Скорпион

В конце дня ваше самолюбие будет полностью удовлетворено. Отношения с друзьями и любимым будут радовать вас гармонией и взаимопониманием.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Стрелец

Этот день способен принести любовные бури. Партнер проявит внимание к одной из ваших подруг, а вы остро воспримете это.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Козерог

День ожидается вполне гармоничным. Самым оптимальным для вас будет общение в кругу семьи. В привычном окружении вы скорее забудете тревоги будней.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Водолей

Сегодня вы окажетесь в центре всеобщего внимания, будете купаться в лучах славы. Приятным бонусом станет успех у противоположного пола.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Рыбы

Стрессы будут связаны, скорее всего с вашими деньгами. Тревогу вызовут и финансовые проблемы деловых или личных партнеров. Однако все эти неурядицы никак не затронут ваши любовные отношения — и все благодаря гармоничным аспектам планет.