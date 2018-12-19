Скачать
Среда, 19.12.2018
МВФ улучшил прогноз роста ВВП в Украине на следующие два года
МВФ улучшил прогноз роста ВВП в Украине на следующие два года
Помпео и Епифаний провели телефонный разговор
Помпео и Епифаний провели телефонный разговор
Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Узнайте, какой будет эта среда, 19 декабря, для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Овен

Благоприятный день для крупных приобретений, благоустройства жилища. Ваша энергичная деятельность положительно отразится на окончательных результатах работы. Рекомендуется продумать тактику осуществления своих планов на ближайшее будущее. В семье ожидаются гармоничные отношения.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Телец

День отмечен гармонией, покровительством высших сил, справедливостью. Сегодня, как никогда, необходимы сдержанность и такт в общении. Личное обаяние поможет вам решать множество вопросов одновременно. Будьте особенно осторожны в словах, так как возможны недопонимание и обиды партнеров и членов семьи.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Близнецы

Близнецам не избежать необоснованного оптимизма. Они станут хвататься за многие дела, потому что будут слишком уверены в своих силах и возможностях. Однако успех дела окажется тесно связанным с заметно возрастающими материальными запросами. Круг замкнулся. Близнецы будут совершать противоречивые поступки, с помощью которых постараются решить все проблемы. Но это не так просто, в ближайшее время не удастся это сделать.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Рак

Раки столкнутся с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Реакция на случившееся способна усугубить ситуацию. Возможно, вам придется временно отступить. Стремление к личной свободе может серьезно повлиять на семейные отношения.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Лев

Сегодня займите выжидательную позицию, так как достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно резкое ухудшение материального положения из-за непредвиденных расходов. Остерегайтесь травм, отравлений, обманов, краж.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Дева

Критический день, когда не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно касающихся здоровья. Осложнения и замедление хода дел, недовольство и требовательность близких людей скажутся на нервной системе. Многие Девы будут стремиться к уединению – оно окажется умиротворяющим и плодотворным.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Весы

Сегодня возрастут духовные, творческие и сексуальные возможности Весов. Появится шанс переосмыслить прошлый опыт и создать удачные планы на будущее. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению – оно будет самым правильным.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Скорпион

В конце дня ваше самолюбие будет полностью удовлетворено. Отношения с друзьями и любимым будут радовать вас гармонией и взаимопониманием.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Стрелец

Этот день способен принести любовные бури. Партнер проявит внимание к одной из ваших подруг, а вы остро воспримете это.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Козерог

День ожидается вполне гармоничным. Самым оптимальным для вас будет общение в кругу семьи. В привычном окружении вы скорее забудете тревоги будней.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Водолей

Сегодня вы окажетесь в центре всеобщего внимания, будете купаться в лучах славы. Приятным бонусом станет успех у противоположного пола.

Гороскоп на 19 декабря 2018 Рыбы

Стрессы будут связаны, скорее всего с вашими деньгами. Тревогу вызовут и финансовые проблемы деловых или личных партнеров. Однако все эти неурядицы никак не затронут ваши любовные отношения — и все благодаря гармоничным аспектам планет.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.12 - 23.12)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на сегодня, 19 декабря, Гороскоп на 19 декабря, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп, Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
03 Отопление для херсонцев подорожает на 25%
04 "Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
05 Зарплата преподавателей вузов вырастет на 20%
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Единая Православная церковь Украины: будут ли переносить празднование Рождества
Будут ли переносить празднование Рождества в Украине
Король Бельгии не принял решение по отстранению премьера страны от должности
Король Бельгии не принял решение по отставке премьера
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Рецепт дня: медовые кексы
Рецепт дня: медовые кексы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь