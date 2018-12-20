Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 20 декабря: как пройдет четверг у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Овен

В этот четверг вам, скорее всего, посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении всей жизни. Признание и успех не обойдут вас стороной. Этот день надолго останется в памяти. Подходящее время для покупок и приобретений.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Телец

Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность невезения, что может привести к отчаянию. К вечеру отношения с окружающими придут в норму. Не будьте педантичными и мелочными – это может вызвать только раздражение близких. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей заботы и нежности.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Близнецы

День может быть вполне успешный, если вы будете терпеливы и позволите себе обстоятельно анализировать свои действия, спешка сегодня – ваш враг. В течение дня занимайтесь текущими вопросами, сегодня новые перспективные дела лучше не начинать, как и не организовывать значимых мероприятий. Некоторых Близнецов в этот период ожидают неожиданные траты, будьте готовы к этому. Вечером можно уделить время и заняться домашним хозяйством. Также будет хорошо, если вы отправитесь на прогулку или назначите встречу своим друзьям или любимым.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Рак

Этот день будет с серединки на половинку. Сегодня, главное, не лениться, быть в тонусе, успевать везде и не упустить возможность, с выгодой для себя решать вопросы. В это время нужно брать инициативу в свои руки, чтобы преуспеть или не потерять то, что имеете. В этот день лучше не строить больших планов. Если у вас намечен переезд или ремонт, то это затевать не стоит также, как и кардинально изменять что-либо в домашней обстановке. В этот период находите компромисс в общении, не злитесь по пустякам и не спорьте с окружающими.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Лев

Критический день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Звезды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас. Внимательно следите за своим окружением – кто-то пытается устроить вам ловушку. Отложите намеченное дело – затраченные усилия не окупят результата.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Дева

Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Возможно, сегодня женщинам-Девам предстоит некоторая суета или необходимость исполнения обременительных обязанностей. Мужчин-Дев ждет интересное знакомство или неожиданная новость.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Весы

День будет противоречивый. Вероятно, сегодня придется отказаться от некоторых планов, перекроить свои действия и решать вопросы текущего периода. Сегодняшний день будет достаточно эмоциональный, контролируйте себя, чтобы избежать ненужной агрессии или недовольства окружающими, их действиями. Вечером планируйте в это время романтические встречи. Если у вас получится, то отдыхайте в приятной компании среди людей, которые вам дороги и близки по духу.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Скорпион

Сегодня в процессе дня могут возникать вопросы, которые потребуют от вас поспешных решений, их придется принимать на ходу, но это будет единственно правильное решение. Время на раздумье не будет, сегодня придется действительно много работать, решать поставленные задачи и находить ответы на сложные вопросы. Несмотря на кажущиеся на противоречия, все будет разрешаться успешно в итоге и в вашу пользу. Этот день будет хорошим временем для упрочения своего положения в обществе. Сегодня больше общайтесь, будьте на виду.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Стрелец

Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятны заболевание, травма или эмоциональный стресс. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами – действуйте только проверенными способами.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Козерог

Сегодня обратите внимание на свое здоровье. В случае недомогания немедленно обратитесь к врачу – болезнь может принять затяжной характер. Не исключены небольшие семейные неприятности. Трудности в отношениях с близкими людьми могут привести к противостоянию, которое закончится не в вашу пользу. Лучше проявить великодушие и уступить.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Водолей

Сегодня вы можете рассчитывать на то, что успех и везение будут на вашей стороне и вы сможете легко и без особых забот справиться со всеми текущими вопросами. Сегодня постарайтесь не перегружать себя, больше отдыхайте. Сегодня распределите свое время так, чтобы основные мероприятия вы смогли организовать в первой половине дня. Вечером будет наименее удачный период для каких-либо дел, вам необходимо время, чтобы восстановить силы после трудового дня, оставайтесь дома и займитесь тем, что вам по душе.

Гороскоп на 20 декабря 2018 Рыбы

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.