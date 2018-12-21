Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака

Сегодня все пройдет спокойно и гладко, никаких конфликтов, ссор и сплетен.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Овен

Благоприятный день. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Возможен прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Женщинам-Овнам предстоит знакомство или встреча, которые не оставят сожалений и разочарования.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Телец

Вас могут назвать прозаиком, но за практическим советом обратятся именно к вам. Вы действительно делаете дела, в то время как другие только болтают о них. Немногие представляют ваши глубины – вы слишком скрытны и неуловимы. Поделитесь своими проблемами с близким человеком.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Близнецы

День позволит вам добиться определенных положительных результатов в делах. Объять необъятное не получиться, но при правильной расстановке акцентов и определении приоритетных направлении вы сможете добиться поставленных целей. Сегодня можно сотрудничать с коллегами, партнерами, взаимодействие будет продуктивным, вас не подведут совместные мероприятия покажут достойный результат в перспективе. Сегодня особо не рискуйте финансами, действуйте с осторожностью при подписании важных документов. Вечером вероятны встречи с людьми, которых вы не видели некоторое время.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Рак

День будет хороший для многих дел, преуспеют творческие личности, повезет представителям этого знака Зодиака, которые занимаются торговлей, строительством. Сегодня смело воплощайте в жизнь задуманное, стройте планы на перспективу, налаживайте и восстанавливайте отношения. День также будет полезен для занятий спортом, укрепления здоровья, проведения оздоровительных процедур. Сегодня можно обращаться к врачам, проводить косметические операции. Также в этот период можно делать значимые приобретения.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Лев

Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества. Вторую половину дня постарайтесь провести на открытом воздухе: займитесь благоустройством, сходите на прогулку в парк. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Звезды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Дева

Некоторый успех в финансовой сфере может произойти только при больших затратах сил, денег и времени. Лишь своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет вам справиться с негативной ситуацией. В противном случае вы почувствуете раздражительность, резкую смену настроения, недомогание. Все это может ослабить вашу ауру.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Весы

День будет неоднозначный, но при определенных обстоятельствах при поддержке партнеров сегодня можно рассчитывать на положительный результат в делах. Сегодняшний день не предполагает выяснение отношений, будьте осмотрительны в общении, соблюдайте определенные рамки и не подпускайте к себе близко тех, кто хочет «залезть» вам в душу и покопаться в ней. Личные переживания сегодня держите при себе, если не хотите, чтобы о них узнали многие. В этот период вы можете получить определенных доход, вам вернут долги или вы сумеете заработать быстрые деньги. Вечер также обещает быть удачным, не сидите дома, активно проведите это время.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Скорпион

День будет достаточно сложный, противоречивый, трудностей избежать не удастся, придется как-то уживаться в этом периоде, ограждая себя от ненужных и излишних неприятностей, которые как горох посыплются на вашу голову. Сегодня будет сложно решать глобальные вопросы, не беритесь за важные проекты и не начинайте новые дела, любые начинания потребуют значительных усилий. Сегодня можно будет немного поэкспериментировать, неординарный подход в делах может сыграть вам на руку и вы, несмотря на сложную обстановку, можете достичь определенных положительных результатов. В это время не подавайте на рассмотрение бумаги и документы, вам могут отказать. В любви Скорпионам повезет, вы преуспеете, выстраивая новые взаимоотношения с партнером.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Стрелец

Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Будет сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться на главном, избежать ошибок.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Козерог

Хорошо обращаться к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Ваша общительность и деловая активность создадут предпосылки для повышения материального положения. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности. Хороший день для путешествий и прогулок.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Водолей

Ваш жизненный потенциал стремится к понижению. Следует избегать активности в делах, принимать или давать советы. Вероятны ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и преподавательской деятельности. Особенную осторожность следует проявлять работникам бюджетной сферы: удача может отвернуться от вас в любой момент.

Гороскоп на 21 декабря 2018 Рыбы

День будет насыщенный и интересный, вам предстоит много работать, но это будет вам не в тягость. Все будет складываться более-менее прилично. В рабочих моментах особых казусов не ожидается, можно даже преуспеть, решить некоторые поставленные перед вами задачи с пользой для дела. День также хорошо для саморазвития, учебы, работы в новой сфере деятельности. Вторая половина дня будет наиболее продуктивным периодом. В это время также можно вкладывать финансы, оплачивать счета и делать необходимые приобретения.