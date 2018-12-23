Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2018: все знаки Зодиака

Большинству знаков Зодиака придется хорошо постараться, чтобы к концу дня разобраться со всеми заботами.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Овен

День благоприятный для начала нового дела. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой и одобрением влиятельных особ. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Переговоры с партнерами обещают успешный результат. Можно на время не вспоминать про ссоры, взаимное непонимание, размолвки. Возможно, вы осуществите те мечты, которые в последнее время не покидали вас.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Телец

Используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите мудрость и выдержку – это единственный способ избежать необдуманных действий по отношению к дорогому человеку. Проведите воскресенье в спокойной семейной обстановке. Отдых на природе поможет восстановить силы. Со здоровьем возможны проблемы – нервный срыв весьма вероятен. Следует опасаться инфекционных заболеваний, нельзя злоупотреблять спиртным.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Близнецы

День связан с приключениями, путешествиями. Он окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Вторая половина дня благоприятна для оформления нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения. Не исключено, что вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Рак

Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключено, что новые люди, которые войдут в вашу жизнь, обогатят вас идеями и откроют перед вами новые возможности. Может быть, вы получите достойное вознаграждение за свой напряженный труд. В семье – полное взаимопонимание и любовь.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Лев

Не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Для того чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом. Не торопитесь соглашаться, если друзья предложат вам участие в совместном проекте. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Дева

Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к серьезным переменам и попробуйте осуществить давние желания. Возможно, вам удастся достичь задуманного. Когда возникнут трудности, ищите поддержку у близкого человека. Если понадобится сделать крупные покупки, то займитесь этим в первую половину дня.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Весы

Благоприятный день. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Если у вас задумано новое дело – вперед! Но помните, что новые горизонты открываются не так легко, как хотелось бы. Романтическая встреча и отношения с близким человеком надолго останутся в памяти.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Скорпион

Ваша темная полоса близится к концу. Этот день посвятите личным делам, благоустройству жилища. Если вам удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала со своими друзьями и преодолеть другие препятствия на пути – успех вам обеспечен.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Стрелец

Благоприятный день. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы. Успешным окажется сотрудничество с деловыми партнерами. Единственной неприятностью этого очень неплохого дня может стать ссора с человеком из близкого окружения. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не растянулся надолго. Если есть возможность, проведите вечер этого дня на природе.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Козерог

День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Устройте себе и близким небольшой праздник, но при этом избегайте излишеств в еде. Общение с детьми доставит вам особую радость.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Водолей

Жизненный потенциал на высоком уровне. Этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Благоприятный день для покупок. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Проявите мудрость и такт – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий.

Гороскоп на 23 декабря 2018 Рыбы

Мужчинам-Рыбам звезды советуют контролировать эмоции и не рисковать – это не самый подходящий день для прорыва в решении профессиональных вопросов. Возможно ухудшение отношений с одним из коллег. Скорее всего, вас просто-напросто в очередной раз не поймут.