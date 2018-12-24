Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака

Понедельник этой недели может преподнести массу сюрпризов: некоторые знаки зодиака будут щедро награждены за свои старания, другие же получат не совсем приятные подарки от судьбы.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Овен

Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество. Но не торопитесь принимать скоропалительных решений. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Телец

Сегодня вас может терзать внутреннее беспокойство. На этой почве возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, особенно здоровью детей.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Близнецы

День неблагоприятный для финансовой деятельности. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более обычного. Со здоровьем сегодня возможны неприятности. Вторая половина дня потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Рак

Начало дня может несколько огорчить вас, могут произойти неприятные инциденты, мелкие недоразумения несколько огорчат вас. Это не навредит вам основательно, лишь станет причиной излишней нервозности, может проявляться неуверенность в делах и поступках. Вторая половина дня не привнесет значимых изменений в вашу жизнь, но станет легче решать определенные вопросы, в это время можно заниматься финансами и благополучно завершить текущие мероприятия. Вечером отдыхайте, излишняя суета сегодня вам ни к чему.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Лев

Сегодня, если вы будете мыслить позитивно, ваши идеи, мысли будут вдохновляющими, это даст вам серьезные шансы достичь хороших высот. В это время работайте, решайте поставленные перед вами задачи, текущие вопросы самостоятельно, это позволит вам избежать лишних проколов, вы сможете самостоятельно принимать правильные и взвешенные решения. В этот период не ограничивайте себя в контактах, больше общайтесь и будьте инициативны. Сегодня можно первыми шагнуть навстречу и выразить свои чувства партнеру.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Дева

Этот день не принесет гармонии. Он связан с потерями, обманами, конфликтами. Повысится нагрузка на нервную систему, что грозит обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Вы можете стать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Весы

Сегодня вы можете почувствовать себя неотразимыми. Это чувство перерастет в уверенность в своих силах. Но не стоит преувеличивать свои возможности. Ваша внешняя черствость может рассматриваться близкими как нежелание понять друг друга, что приведет к неприятностям в отношениях. Личная жизнь наполнится тревогами, противоречиями и взаимным недовольством. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей и окружать их теплом и заботой.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Скорпион

День принесет вам много полезной информации, будут происходить позитивные и благоприятные для вас события. Первая половина дня будет удачным периодом для встреч и общения. С утра планируйте важные мероприятия, общайтесь с оппонентами, встречайтесь с руководством. После обеда ситуация может несколько усугубиться, но не будет для вас критичной вообще. Все пройдет практически так, как вы это и планировали. Могут возникнуть некоторые финансовые вопросы, но вы сможете их разрешить без потерь. Вечер станет для вас временем романтики и любви, не упустите шанс встретить свою вторую половинку.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Стрелец

День будет благоприятным. В этот период вы можете принимать важные для вас обдуманные решения, которые могут касаться как деловой сферы, так и личной жизни. Сегодня в работе беритесь за сложные проекты, решайте вопросы, которые ранее не были завершены или были отложены в сторону. Ваша инициативность не останется незамеченной, вас могут поощрить, сегодня существует высокая вероятность получения прибыли, дохода. В это время налаживайте связи, знакомьтесь с людьми, некоторые могут стать вашими союзниками или друзьями. Вторая половина дня станет хорошим временем для покупок и приятных приобретений, не теряйте время зря.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Козерог

Для достижения успехов в любой деятельности вам необходимы способность претворять идеи в жизнь, острый ум, высокий интеллектуальный потенциал, решительность. В этом случае, двигаясь к намеченной цели, вы сможете выдержать большие испытания.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Водолей

Вероятно, предстоят финансовые потери. Это может быть связано с покупкой, ремонтом или возвращением долгов. Сведите до минимума свои домашние обязанности. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

Гороскоп на 24 декабря 2018 Рыбы

Сегодня в вашей деятельности будет преобладать ориентация на решение социальных задач, стремление к справедливости. Порядочность и деловитость в отношениях с людьми позволят завоевать доверие многих. Однако будьте внимательны в компании малознакомых людей. Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок. Избегайте нервного перенапряжения – оно может привести к болезням. Если предстоят занятия спортом или физические нагрузки, соблюдайте осторожность.