Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (24.12 - 30.12. 2018)

В конце декабря необходимо не только готовиться к праздникам, но и подвести итоги уходящего года.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам по-прежнему не придется рассчитывать на помощь планет-покровителей, что сулит представителям этого созвездия денежные трудности и конфликты на работе. На этой неделе стоит быть осторожнее при совершении покупок, а лучше всего отправляться в магазин только с предварительно составленным списком. Также не стоит идти на провокации руководства и коллег, иначе уже в начале нового года Овнам придется приступить к поискам новой работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Грядущая неделя станет не самой удачной для Тельцов. Однако в понедельник, благодаря положительному влиянию Луны, представители этого созвездия смогут получить неожиданную прибыль или прибавку к зарплате. Но уже во вторник Луна станет слабее, поэтому до конца недели не рекомендуется отдавать долги, оплачивать счета или проводить финансовые операции.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Меркурий остается ослабленным, поэтому в грядущие семь дней Близнецов ожидают непредвиденные растраты, которые повлекут за собой финансовые трудности. Влияние Меркурия может подтолкнуть Близнецов на совершение бесполезных покупок, о которых вскоре придется пожелать. В этот период астрологи рекомендуют потратить деньги с пользой, например вернуть долги или купить новогодние подарки близким людям.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В понедельник удача будет на стороне Раков, поэтому в этот день можно призвать на помощь Фортуну и поиграть в лотерею. В последующие дни Луна ослаблена, из-за чего Ракам предстоит усиленно решать финансовые вопросы. Возможно, кто-то из близкого окружения потребует вернуть старые долги, или же придется потратить деньги на необходимые покупки. На этой неделе астрологи советуют оставаться настороже, так как именно в это время мошенники станут активнее, а Раки могут легко стать их жертвой.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В предстоящие семь дней Львам предстоит потратить больше денег, чем планировалось. Предновогодние растраты могут отразиться на материальном положении, однако трудности с финансами появятся только в январе. Из-за ослабленного влияния планет-покровителей работать в полную силу не удастся, поэтому, чтобы погрузиться в рабочую атмосферу, Львам потребуется дополнительный источник энергии. В конце недели можно отдохнуть от проблем, однако расслабляться лучше всего дома, а не дорогих заведениях.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Покровитель-Меркурий по-прежнему остается слабым, поэтому Девам необходимо приступить к решению денежных вопросов уже в начале недели. Бездействие приведет к тому, что в конце декабря проблем с деньгами станет только больше. Поэтому сейчас астрологи советуют оплатить коммунальные счета, вернуть долги коллегам и друзьям и совершать только самые необходимые покупки.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Положительное влияние Сатурна придаст сил, поэтому на этой неделе Весы смогут выполнять свои рабочие обязанности гораздо лучше. В середине недели можно пройтись по магазинам и приобрести подарки, новогоднюю елку или украшения для дома. Покупки принесут радость и поднимут настроение, а потраченные деньги удастся вернуть уже в следующем месяце.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

24 декабря покровитель Уран будет активен в аспекте с другими планетами, поэтому в это время Скорпионов ожидает неожиданная прибыль и новые возможности для заработка. В остальные дни представителям этого созвездия придется заниматься рутинной работой, а единственной мотивацией станет приближающаяся зарплата и новогодняя премия. Финансовый гороскоп советует Скорпионам не тратить время зря и заняться планированием бюджета, иначе в грядущем месяце денежные проблемы вновь напомнят о себе.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Нептун станет незаменимым помощником Стрельцов на этой неделе. Благодаря его поддержке можно смело возвращать долги знакомым и банкам, приобретать дорогие вещи и заключать контракты. Приближающиеся праздники могут отвлечь Стрельцов от рабочих дел, однако пока необходимо забыть об отдыхе и потратить все силы на выполнение рабочих обязанностей. В конце недели представители этого созвездия смогут пообщаться с начальником о своих достижениях, что сулит им карьерный рост или новые финансовые возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Благодаря положительному влиянию Урана у Козерогов появятся полезные идеи, которые помогут улучшить финансовое положение, а также возможность выгодно вложить деньги, что поможет значительно приумножить доход в новом году. Однако стоит быть осторожнее во время оплаты коммунальных счетов. Есть шанс, что Козероги заплатят больше, чем полагается.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Влияние Сатурна придаст Водолеям сил и уверенности, поэтому настало время серьезно поговорить с начальником о повышении зарплаты. Если руководство ответит отказом, необходимо уже сейчас задуматься о поисках новой работы. Крупных растрат на этой неделе не ожидается, однако и сэкономить деньги не удастся. Водолеи рискуют поддаться соблазнам и потратить больше, чем позволяет бюджет. Чтобы избежать этого, необходимо с 24 по 30 декабря посещать магазин в компании более экономного человека.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

В понедельник сильна энергетика Луны, поэтому в этот день Рыб ожидает неожиданный сюрприз или прибыль. Во вторник начнется спад продуктивности и жизненной энергии. На этой неделе астрологи не советуют Рыбам заниматься тяжелой работой, проводить финансовые операции и одалживать деньги даже близким людям. Экономия и осторожное обращение с деньгами помогут сохранить финансовую стабильность и избавят Рыб от лишних переживаний.