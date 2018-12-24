Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)

На этой предновогодней неделе вас могут ожидать разнообразные неурядицы, но ваша задача - любыми силами сохранить хорошее настроение.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Овна

Овны слегка закрылись в себе, что, с одной стороны, говорит об их самодостаточности, но с другой, может им навредить. Общение с друзьями, обмен мнениями и опытом - как личным, так и деловым, - не менее важная часть жизни. Иначе вы рискуете застопориться на одном месте.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Тельца

Вас ждет бесконфликтный предновогодний период. Вы настолько расслабитесь, что впервые за долгое время почувствуете умиротворение. Самое время воплощать мечты в жизнь! Займитесь этим. На работе возможны перемены. Причем кому-то повезет, а кому-то придется уволиться.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Близнецов

Ничего нового в вашей жизни пока происходить не будет. Но это и к лучшему. Сейчас надо подготовиться к встрече Нового года - стоит разобраться со старыми делами и вопросами. Если будет возможность переложить свои обязанности на чужие плечи, сделайте это. Главное, не переживайте и не волнуйтесь по пустякам.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Рака

Сейчас не стоит идти на поводу у своих желаний - они могут оказаться ложными. Возможно, придется выполнять поручения, которые будут вам не по душе. Порадуют близкие люди, так что настроение ближе к встрече Нового года поднимется. И даже аврал на работе не испортит его.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Льва

Не делитесь мыслями ни с кем, иначе окажетесь уязвимы. На этой предновогодней неделе велика вероятность частых ссор с возлюбленным. Главное, не затягивайте с примирением, рискуете потерять отношения. В финансовых вопросах все будет не слишком гладко. Просто переждите этот период.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Девы

Плывите по течению и не принимайте глобальных решений - это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Во всех начинаниях вас поддержат близкие люди. Ближе к середине недели отправляйтесь на шопинг! Есть вероятность купить массу полезных вещей, подарки на Новый год, и не потратить при этом много денег.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Весов

В середине этой предновогодней недели Весы могут почувствовать себя разбитыми и обессиленными. Лечится это легко - отдыхом. Вам нужна передышка в виде короткого отпуска. На работе будьте аккуратны с коллегами. Возможно, они строят вам козни. Будьте начеку и не давайте себя в обиду.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Скорпиона

Будьте осторожны во всем, что касается денег. Лучше никому не давать в долг и не совершать крупные покупки. В любовных отношениях воцарится мир. Помирятся даже те, кто долго был в ссоре. Прежде чем высказать мнение по любому вопросу, сначала много раз подумайте!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Стрельца

Звезды рекомендуют вам не подписывать никаких бумаг. Вас могут обмануть! Одиноких Стрельцов может ожидать роман. Правда, рассчитывать на долгие серьезные отношения не стоит. Не помешает сменить обстановку. Это может быть поездка в другой город на несколько дней.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Козерога

Эта неделя перед Новым годом будет наполнена неприятными мелочами. Вроде бы и не страшно, но настроение испортят. Многие планы могут сорваться, а люди, на которых вы полагались, подвести. Постарайтесь хорошо провести хотя бы выходные - например, в кругу друзей.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Водолея

Вас ждут дела и заботы, и не только предновогодние. Впрочем, вы скорее будете им рады, чем наоборот. Водолеи творческих профессий смогут предложить начальству интересные идеи. Не бойтесь просить за них хорошую оплату. Если к вам обратятся за помощью, особенно нематериальной, соглашайтесь!

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для Рыб

Все сложные дела планируйте на этот промежуток времени. Велика вероятность, что результат превзойдет ваши ожидания. Любые знакомства, случившиеся сейчас, могут перерасти в пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам! Рыбы, сидящие на диете, будут испытаны соблазнами.