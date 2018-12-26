Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака предполагает удачный день для оздоровления.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Овен

Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, некоторая эксцентричность в поступках и прямолинейность в высказываниях могут удивить окружающих и стать темой для пересудов. Постарайтесь проявить больше сдержанности: ваша коммуникабельность опережает рассудительность. Звезды советуют сначала думать, а потом говорить или делать, а не наоборот.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Телец

Уверенность, деловая активность и динамизм помогут вам находить верные решения по важным вопросам. Желание покорять новые высоты и осваивать новые территории может подтолкнуть вас к опрометчивым поступкам. Ваша прямота и характерная привычка откровенно говорить о своих намерениях отрицательно скажется на осуществлении намеченных планов: вероятны козни недоброжелателя. Не пытайтесь решить все проблемы сразу, жизнь сама подскажет вам нужный выход.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Близнецы

Звезды советуют проявить осторожность и сдержанность в общении. У вас почти нет серьезных врагов, однако посторонним незачем знать о ваших планах. Звезды рекомендуют умерить щедрость и проявить благоразумие и бережливость – предстоят крупные траты или финансовые потери. В решении вероятных конфликтов используйте свое красноречие и убедительность логических доводов.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Рак

Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В сфере профессиональной деятельности вероятны неожиданные трудности или стечение неблагоприятных обстоятельств. Не принимайте ситуацию близко к сердцу и ничего не предпринимайте: сегодня любые ваши усилия не принесут желаемых результатов. Займите выжидательную позицию. Вероятны поддержка и понимание людей, которых вы не считали своими союзниками.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Лев

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Вероятно, проблемы в межличностных отношениях окружат вас со всех сторон. Целый день придется заниматься обременительными обязанностями или нежелательным общением с не слишком приятными людьми. Любая мелкая ссора может перерасти в крупный скандал, а неосторожное слово – иметь далеко идущие последствия. День чреват опасностями для здоровья, травмами, отравлениями.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Дева

Сегодня с осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни роковую роль. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями. Это неблагоприятно отразится на вашем умении правильно направлять свои жизненные силы.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Весы

Вероятно, сегодня вам придется решительно взяться за разрешение бытовых проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно – это не ваш стиль. Звезды предостерегают от неожиданного стечения обстоятельств, которое может создать препятствия в общении с близкими людьми. Обратите внимание на качество питания. Звезды рекомендуют следить за своей диетой.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Скорпион

Вероятно, перед вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, для творчества и самовыражения. Вас будет отличать характерный для вас оптимизм, вера в свои силы, дружелюбие и умение следовать общепринятым нормам. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Стрелец

Благоприятное время для осуществления замыслов. Не исключен положительный поворот событий, однако следует избегать резких, категоричных высказываний в адрес сослуживцев или разговора в повышенных тонах с начальством – вам придется отступить, ибо позиции противника окажутся сильнее. Не давайте страстям увлечь вас в ненужный конфликт.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Козерог

Скоро вам представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали. В сфере профессиональной деятельности положитесь на интуицию. Космические потоки значительно поднимут ваш жизненный потенциал. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Будьте внимательны при оформлении документов или при работе с бумагами.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Водолей

Сегодня постарайтесь действовать более обдуманно – в спорах берите верх не за счет эмоций, а вследствие разумного подхода к проблемам, здравого смысла и логических доводов. Препятствия на пути могут открыть ваши скрытые внутренние резервы, и тогда вам по плечу станет любой подвиг.

Гороскоп на 26 декабря 2018 Рыбы

День обещает быть трудным. Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. Отсутствие такта или дипломатических талантов может привести к конфликтам, а вспыльчивость – стать препятствием при решении любых дел. В личной жизни не исключены разочарования.