Гороскоп на сегодня, 27 декабря 2018: все знаки Зодиака

Целый день вас будет преследовать слабость и упадок сил, возможно, начало какой-то болезни, а быть может - просто переутомились.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Овен

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилятся творческие способности и интуиция. Избыток энергии может привести к недоразумениям в общении с партнерами по работе или заставит изменить первоначальные планы, а вот близкий человек может дать дельный совет. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Телец

Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Не исключено, что именно сегодня вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Одиноких Тельцов ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства, легкий флирт. Благоприятное стечение обстоятельств, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации помогут преодолеть любые трудности.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Близнецы

Судьба по-прежнему испытывает вас на прочность. Низкий жизненный потенциал может повлиять на вашу работоспособность, что приведет к раздражительности. Критические замечания в ваш адрес могут накалить атмосферу до предела, однако ваш практический подход к делу и незлопамятность вернут отношения в приемлемое русло. Общение с лицами противоположного пола не обещает успеха.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Рак

Активный творческий день. Буйная фантазия, обильно приправленная тщеславием, может стать причиной сокрушительной неудачи или, наоборот, потрясающего успеха. Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из своих рук – сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Лев

Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные. Благоприятный день для коллективных действий, совместных мероприятий.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Дева

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях. Умение легко прощать обиды обезоружит врагов и сохранит энергию для новых свершений. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее чистолюбивых замыслов и целей.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Весы

Благоприятный день. Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности и в личной жизни. Следует обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения или новые знакомства и использовать их с максимальной выгодой для себя.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Скорпион

Остерегайтесь происков тайных недоброжелателей. Потакание собственным слабостям или нежелание противостоять чужому влиянию может обидеть благожелательно настроенных к вам людей. Больше доверяйте здравому смыслу и интуиции. Сон обычно счастливый и исполнится.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Стрелец

Сегодня звезды настроены к вам благосклонно. Не исключено, что вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное, целенаправленное движение вперед принесет удачу.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Козерог

Вероятно, сегодня деловые встречи пройдут неудачно, а любые вопросы будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Необходимо привлечь к своим проектам и планам новых людей, участие которых в совместном проекте принесет вам прибыль.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Водолей

Романтическое свидание с близким человеком принесет огорчения или приведет к разрыву отношений. Не исключено, что в этот же день новое знакомство залечит сердечные раны. Однако звезды предупреждают, что новый роман не будет длительным – непорядочное отношение партнера или взаимное раздражение может привести к скандалу.

Гороскоп на 27 декабря 2018 Рыбы

Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют от вас максимальной активности и быстроты реакции. Не исключено, что вам придется решать несколько дел одновременно. Из-за некоторой наивности и доверчивости вы можете попасть в двусмысленное положение и стать мишенью для злых шуток. Не исключены проблемы в отношениях с партнером или с ближайшими родственниками. Будьте внимательны при общении с лицами противоположного пола – вероятные проблемы будут связаны именно с ними. Однако знайте, что причиной всех недоразумений являются ваши собственные суетливость и поспешность в действиях.