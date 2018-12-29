Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 29 декабря: как пройдет суббота у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Овен

Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы и подарки судьбы. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, коммерческих операций, торговли. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон бывает справедлив и скоро исполнится.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Телец

Многие события этого дня застанут вас врасплох, так что не стоит сильно удивляться каким-либо переменам в собственной жизни. От вас потребуется лишь постараться принять как можно более активное участие во всех начинаниях и проследить, чтобы все изменения проходили в положительном ключе.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Близнецы

День перемен и трансформаций. Многие Близнецы будут вынуждены пересмотреть планы на будущее. Успех в делах заставит долго себя ждать. Не полагайтесь на волю случая. Действуйте энергично и целенаправленно. Вполне вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит ваше положение, изменятся в худшую сторону по не зависящим от вас причинам.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Рак

Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: вероятны обман или финансовые потери. Во второй половине дня не торопитесь с новыми любовными победами. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Лев

Всю основную работу следует выполнить в первой половине дня, поскольку велика вероятность почувствовать небольшое переутомление и упадок сил ближе к обеду. Посвятите свое свободное время пассивному отдыху и занятию любимым делом. Пусть день окажется не слишком результативным, зато вы проведете его с удовольствием.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Дева

В вашей жизни многое будет меняться, и придется быстро ориентироваться и работать сразу в нескольких направлениях. Информации будет слишком много, чтобы все "раскладывать по полочкам" и держать под контролем. Нужно заново переоценить ресурсы, контакты, накопившуюся информацию.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Весы

Один из "чистых" дней. Отмечен гармонией и душевным равновесием. Жизненный потенциал находится на низком уровне. День любви, новых знакомств. Хорошо работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности, обращаться к начальству с деловыми предложениями. Благоприятны прогулки на свежем воздухе, общение с огнем, творческая работа. Вероятно, вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Скорпион

Избегайте стрессов, которые таит в себе слишком активная умственная и физическая деятельность. Все хорошо в умеренных количествах, поэтому не стоит сразу нагружать себя огромным количеством важных дел. Постарайтесь распределить нагрузку равномерно на несколько дней. Это поможет вам оставаться в хорошей форме и прекрасно выглядеть.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Стрелец

Вами может владеть тайна, для разгадки которой потребуется заняться поиском информации, расспросами, "наведением мостов". Чья-то уникальность волнует ваше воображение, но смысл и перспективы возможных отношений пока ускользают.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Козерог

Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Вероятен финансовый подъем для мужчин-Козерогов, занимающихся учебой, преподавательской, коммерческой или кооперативной деятельностью. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Разум и интуиция помогут вам выйти из сложной ситуации. Женщин-Козерогов неожиданные проблемы могут заставить изрядно потрудиться. Возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Водолей

Звезды рекомендуют вам быть очень осторожным в этот день, поскольку велика вероятность того, что кто-то из ближайшего окружения ищет повода подставить или задеть вас. Внимательно осмотритесь по сторонам и постарайтесь не делиться ни с кем своими личными секретами. Проведите день среди родных и близких.

Гороскоп на 29 декабря 2019 Рыбы

Перегрузок, нервных и физических, избежать не удастся. Но если хотите удовлетворить свои амбиции, то готовьтесь хорошо потрудиться. В своем жилом пространстве тоже полезно создать гармонию и комфорт. Это символически поможет вам избавиться от ненужных вещей в вашей жизни и начать перестройку на всех уровнях.