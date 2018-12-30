Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 29 декабря: как пройдет воскресенье у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Овен

Что бы вы ни планировали, помните: можно добиться отличных результатов. Но важно правильно выбрать союзников, потому что от них будет зависеть едва ли не больше, чем от вас. Лучше всего отдать предпочтение людям, с которыми вы уже имели дело. Остальные, к сожалению, могут разочаровать. Постарайтесь не ссориться со старыми знакомыми: если они на что-то обидятся, наладить отношения до конца года вряд ли удастся. Возможно, вам придется из-за сегодняшних событий скорректировать свои планы на ближайшие дни.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Телец

Подумайте, все ли сделано, как следует? Еще есть время и шанс все изменить, если сумеете вовремя определить недочеты в делах. Сегодня благоприятный день для перехода на новую работу, пересмотра деловых отношений. Запланированные сделки вряд ли сорвутся.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Близнецы

Сегодня Близнецы настроены на борьбу, однако бороться им будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить им победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Близнецами, достаточно им предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Близнецы сегодня будут чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца им просто не будет равных!

Гороскоп на 30 декабря 2018 Рак

Раки, прислушивайтесь к мудрым советам близких людей - звезды говорят о ваших друзьях и пожилых родственниках. Возможно, вам подкинут интересную идею по организации праздничного мероприятия. Но сначала пересчитайте денежки, чтобы нечаянно не уйти в финансовый минус - небесные светила наслышаны о вашей любви к шопингу.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Лев

Подходящий день для того, чтобы восстановить старые связи. Это касается и личной сферы, и деловых отношений. Иногда вам даже инициативу проявлять не придется: достаточно будет не отвергать того, кто сделает первый шаг к сближению. Будет возможность исправить ошибки, которые вы допустили раньше. Это может быть непростым делом, но сил лучше не жалеть: справившись с ним, вы почувствуете себя гораздо лучше. Возможны денежные поступления. Не исключено, что они окажутся более значительными, чем вы ожидали.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Дева

Хорошие отношения всегда свободны. Не пытайтесь контролировать все и вся. Будьте внимательны к финансам, возможны денежные потери. Также вам следует более ответственно подойти к своим обязанностям.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Весы

Сегодня Деву ждет много встреч - и запланированных, и внезапных - каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Девы способны повлиять на ее карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Деве необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Скорпион

Скорпионы, день хорош для отдыха. Если не можете сидеть без дела, займитесь творчеством или спортом. А вот генеральную уборку желательно не затевать - домовой не в духе и может помешать процессу (то полка свалится, то веник сломается). В сфере любовных отношений ожидаются приятные перемены - подробности узнаете вечером.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Стрелец

Вы очень требовательны к окружающим, а к себе весьма снисходительны. Попробуйте несколько сместить акценты, это заметно облегчит жизнь и вам, и тем, кому сегодня предстоит иметь с вами дело. Не исключено, что придется заниматься какими-то скучными, однообразными, но при этом требующими внимания и сосредоточенности делами. Вряд ли удастся переключиться на что-то интересное, пока вы их не закончите. Есть опасность забыть или упустить из виду что-то важное, потерять нужную вещь. Если вы собираетесь в поездки, не поленитесь лишний раз убедиться, что взяли все необходимое.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Козерог

День, когда рушатся иллюзии и приходится смотреть в лицо истине. Сегодня вы можете исправить ошибки и разобраться с проблемами. Не упускайте возможности решить сегодня важные наболевшие производственные вопросы и укрепить свое благосостояние.

Гороскоп на 30 декабря 2018 Водолей

Сегодня - отличный день для Водолея! Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Водолею придется решать, кто для него интереснее! Вообще, сегодня Водолей способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, - такая уж особенность у этого дня!

Гороскоп на 30 декабря 2018 Рыбы

Рыбы, звезды напоминают поговорку: дружба дружбой, ну а денежки, как известно, врозь. Не стесняйтесь намекать своим приятелям о старых долгах - сегодня день шопинга, и "лишние" средства не помешают. Вкусные покупки лучше делать в одиночестве - праздник еще не наступил, и искушать родственников совсем не обязательно.