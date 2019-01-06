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Гороскоп на сегодня, 6 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 6 января 2019: все знаки Зодиака
07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 6 января: как пройдет воскресенье у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 6 января 2019 Овен

Сегодня у Овна будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Овен способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, сегодня Овну стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Гороскоп на 6 января 2019 Телец

Сегодня звезды гороскопа сулят Тельцу успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все это сегодня будет удаваться Тельцу легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, сегодня действительно возможно почти все – воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Гороскоп на 6 января 2019 Близнецы

Сегодня мелкие нестыковки и неприятности заставят Близнецов мобилизоваться и показать все, на что они способны! День наделяет их деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества им сегодня пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Близнецов быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для них зарекомендовать себя перед окружающими – второй такой Близнецам вряд ли представится в ближайшие недели.

Гороскоп на 6 января 2019 Рак

Сегодня голова Рака будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Раку необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был сегодня график, звезды гороскопа советуют Раку для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Гороскоп на 6 января 2019 Лев

Сегодня секрет успеха Льва в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если он сумеет ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить его из колеи. Благодаря этому настрою, Льву будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы он получит сам, на другие – спросив совета у окружающих. Да и сам Лев в течение дня не раз поможет тем, кто нуждается в нем. «Чувство локтя и взаимовыручка» – с этим девизом Лев сегодня способен совершить невозможное!

Гороскоп на 6 января 2019 Дева

Сегодня события вокруг Девы будут отражением ее собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» – девиз сегодняшнего дня. Если Дева будет настроена к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ей той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Деве сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, – и вы не пожалеете.

Гороскоп на 6 января 2019 Весы

Сегодня Весы в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома их будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает их рассеянными и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Весам сегодня не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество их проблем может возрасти.

Гороскоп на 6 января 2019 Скорпион

Сегодня в течение дня от Скорпиона потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ему это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Скорпион предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его расторопных конкурентов.

Гороскоп на 6 января 2019 Стрелец

Сегодня Стрелец вряд ли упустит свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к нему в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Стрелец будет буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеет использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему сегодня – отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты – если, конечно, у Стрельца есть веские доводы «за».

Гороскоп на 6 января 2019 Козерог

Сегодня Козерог может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Козерог сегодня буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды гороскопа советуют Козерогу запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Гороскоп на 6 января 2019 Водолей

Сегодня Водолею будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Водолей может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды гороскопа обещают, что сегодня Водолей со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Гороскоп на 6 января 2019 Рыбы

Сегодня даже самые скептически настроенные Рыбы имеют шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на их глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Рыб или же с тем, что происходит вокруг них. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Рыб из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

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