Гороскоп на сегодня, 7 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 7 января 2019 года, предусматривает день удачный для широких жестов и добрых дел.

Гороскоп на 7 января 2019 Овен

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Женщин ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Благоприятны покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний, целительство. Мужчинам звезды предсказывают изменения в личной жизни. Однако пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд перемены покажутся странными и непонятными.

Гороскоп на 7 января 2019 Телец

Упорство и твердость должны стать сегодня вашими помощниками во всех делах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями – в творчестве, в работе вас ждет успех. А вот в личной жизни вероятны серьезные перемены, как положительные, так и отрицательные. Не стоит злоупотреблять терпением своих близких.

Гороскоп на 7 января 2019 Близнецы

Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, душевное равновесие. Не исключено, что вам удастся расширить перспективы деятельности, открыть для себя иные источники заработка. Поспешность и неверное суждение могут помешать осуществлению замыслов. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве. День неблагоприятен для поездок.

Гороскоп на 7 января 2019 Рак

Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты. Благоприятны хлопоты, связанные с обращением в правительственные учреждения. День связан с духовным преображением, получением космической энергии, нравственным очищением.

Гороскоп на 7 января 2019 Лев

День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали. Новое знакомство повлияет на дальнейшую судьбу.

Гороскоп на 7 января 2019 Дева

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Вероятны творческое вдохновение, новое знакомство. При строительстве, благоустройстве дачного участка или во время ремонта проявите осторожность – во второй половине дня вероятна травма или ошибка, которая отдалит завершение начатого дела. Отношения с партнером гармоничны.

Гороскоп на 7 января 2019 Весы

Благоприятный день для смены сферы деятельности, появления новых партнеров, семейных отношений. Вероятно, сегодня у вас неожиданно появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение. Ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Хороший день для путешествий, пеших прогулок, физических упражнений.

Гороскоп на 7 января 2019 Скорпион

День имеет неоднозначную характеристику. Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений, сулит поддержку высших сил и влиятельных покровителей. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми и межличностными отношениями. Размолвка или ссора с партнером может перерасти в скандал. Сон исполнится через четыре дня. Стрела во сне – к измене, стрелять самому – к успеху.

Гороскоп на 7 января 2019 Стрелец

Первая половина дня удачна для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. Вероятны долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. Во второй половине дня исключите коммерческие сделки – неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции: вероятность крупного скандала чрезвычайно высока.

Гороскоп на 7 января 2019 Козерог

Благоприятный день для новых встреч и знакомств. Ожидается прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия.

Гороскоп на 7 января 2019 Водолей

Благоприятный день для заключения брака, семейных отношений, любовных приключений. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Звезды советуют взвесить свои возможности и не предъявлять партнерам повышенных требований. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Благоприятный день для покупок.

Гороскоп на 7 января 2019 Рыбы

Удачный день для преподавательской деятельности, учебы, изучения новых ремесел, творчества. Благоприятный день для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения. Вероятно улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Не исключено, что во второй половине дня вам придется пересмотреть планы или изменить отношения с партнерами. Женщины творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного. Сны могут быть пророческими. Собака во сне – к успеху или выигрышу.