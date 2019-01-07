Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (7.01 - 13.01.2019)

На этой неделе астрологи предостерегают: чрезмерная активность все еще опасна, так как в созвездии Козерога окажутся Солнце, Меркурий, Сатурн и Плутон.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В Знак Овна перешел Марс, что может разбудить рабочий азарт. Возможно, представителям этого Знака захочется сразу же переделать все рабочие дела, наметить новые и приняться тут же их воплощать. Астрологи не советуют спешить: желательно запланировать наиболее важные дела на первую половину недели. При принятии решений стоит полагаться на интуицию. Это отличное время для урегулирования вопросов с задолженностями.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Меркурий в Козероге, а значит, на Тельцов может обрушиться масса неотложных дел, от которых будет зависеть материальное положение. Практики, направленные на развитие интуиции, придутся как раз кстати, так как именно внутренний голос поможет найти альтернативные решения проблем или обходные пути. Ближе к выходным желательно провести время с близкими и родными в приятной обстановке: сходить по магазинам, в театр, на выставку или в кино.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Многочисленные идеи Близнецов по поводу того, как приумножить свой доход, на этой неделе могут трансформироваться в реальность. Астрологи рекомендуют Близнецам всецело погрузиться в свои мысли и начать воплощать мечты в жизнь. Позитивную энергетику обеспечит стабильный Меркурий. Вместе с тем не стоит забывать и об обязательствах на работе: умеренная деловая активность поспособствует скорому избавлению от денежных проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Внимательность и осторожность пригодятся представителям Рака на этой неделе. Прежде чем принимать серьезные решения, касающиеся деловой сферы, вначале рекомендуется «посоветоваться» со своей интуицией. В противном случае непредвиденные последствия пошатнут стабильность в бюджете. Дело в том, что позитивное влияние Юпитера будет не до конца перекрывать негативное воздействие Сатурна, что может нервировать и мешать реализации планов. Чтобы выправить ситуацию, специалисты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться заговорами на удачу и успех.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе Львам важно сосредоточиться на том, как заработать деньги. Праздное настроение может помешать выполнению обязательств и другим рабочим моментам. Именно поэтому стоит запрограммировать свое сознание на успех. Период обозначен пребыванием Солнца в Знаке Козерога, что можно считать удачным временем для реализации новых планов, крупных покупок или смены деятельности. Прежде чем выбрать наиболее подходящий день для перемен, следует взвесить все риски и учесть советы близких.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Начало года откроет перед Девами перспективные возможности в материальной сфере, благодаря которым удастся покорить новые вершины и надолго избавиться от проблем с деньгами. Однако неуверенность в собственных силах может сильно помешать, поэтому, прежде чем приступать к реализации планов, желательно укрепить веру в себя. В остальном неделя с 7 по 13 января пройдет под знаком позитивного влияния Сатурна, что можно назвать удачным периодом для рывка вперед.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Звезды советуют Весам поразмышлять о том, как превратить свое хобби в источник заработка, особенно если в прошлом году приходилось отказывать в себе даже в самых необходимых вещах. Период, обозначенный пребыванием Сатурна в Козероге, позволит привлечь удачу и продвинуться далеко вперед. Стоит помнить лишь о том, что из-за повышенной нагрузки и вынужденных поисков заработка у Весов может испортиться настроение, а негативный настрой способен навредить делу.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Астрологи предупреждают Скорпионов: влияние усиленного Марса грозит повышением импульсивности и поспешности, что может привести к роковым ошибкам в делах. Не рекомендуется в такой период проводить встречи с целью улучшения делового сотрудничества и укрепления связей. Обязательства могут быть нарушены, обещания — остаться неисполненными, а договоры — оказаться непрочными. Также нежелательно соглашаться на неофициальную подработку без предоплаты: наблюдаются риски мошенничества и обмана.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцов, в созвездии которых укрепился Юпитер, ждет отличная неделя для выхода на работу, деловой активности и заработка. Можно не бояться предлагать идеи, проводить собрания, планировать новые проекты и проявлять инициативу. Единственное, что может помешать продуктивности — сезонная депрессия и мысли о прошедших праздниках. В таком случае астрологи рекомендуют развить позитивное мышление и посмотреть на проблему под другим углом.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Мысли о кредитах или иных денежных задолженностях станут своего рода «стоп-фактором» при достижении успеха на этой неделе. Поэтому, чтобы начать новый рабочий год с чистого листа, астрологи советуют Козерогам постараться раздать часть своих долгов (если таковые имеются) и закрыть задолженности по счетам. Влияние Сатурна в Козероге сулит деловую активность, изобретательность, продуктивность, что может стать поводом для повышения или денежной премии.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Текущая неделя для Водолеев может быть связана с экономией и подсчетами денежных средств, учитывая растраты перед новогодними праздниками. Не стоит расстраиваться, если расходы превзошли доходы, лучше сфокусировать свое внимание на главном источнике денег — на работе. На неделе, которая пройдет под эгидой Меркурия в Козероге, Водолеям желательно сконцентрироваться на выполнении текущей работы и наметить планы на ближайшее будущее.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Негативное влияние Сатурна может пробудить в Рыбах желание потратить деньги не по назначению. Возможно, представителям этого Знака захочется повысить себе настроение путем покупки вещей, о которых они давно мечтали. Отказывать себе в подобных желаниях не стоит, особенно если покупка не отразится на денежном положении в выходные дни. Воскресный аспект Сатурна к Меркурию может вызвать волнения в материальной сфере, поэтому Рыбам важно защитить свою энергетику от негативного влияния антагониста, используя эти семь проверенных способа.