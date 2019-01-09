Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака

День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.

Гороскоп на 9 января 2019 Овен

Звезды гороскопа советуют Овну задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Овну стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Гороскоп на 9 января 2019 Телец

Сегодня залогом успеха Тельца в делах станет лозунг "Знание - сила!". Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Тельцу есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Тельца в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Гороскоп на 9 января 2019 Близнецы

День для Близнецов будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ими из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Близнецы почерпнут из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят их догадки. Но это не должно их смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Близнецы будут отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Гороскоп на 9 января 2019 Рак

Рак будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Раке-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Рака не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Раку лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Гороскоп на 9 января 2019 Лев

Сегодня залог успеха Льва в делах - это люди, которые его поддерживают. В одиночку Лев не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Лев может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Лев сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Гороскоп на 9 января 2019 Дева

День Девы обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ей придется побегать и попотеть, однако при этом она сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в ее руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Девы переменами к лучшему в ее жизни.

Гороскоп на 9 января 2019 Весы

Весы будут буквально излучать успех! Их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Весам не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.

Гороскоп на 9 января 2019 Скорпион

Лучше всего Скорпиону будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Скорпион способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Скорпиону лучше держаться в стороне - сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Скорпион вряд ли сумеет за ней успеть.

Гороскоп на 9 января 2019 Стрелец

Стрельца ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Стрелец имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Гороскоп на 9 января 2019 Козерог

Большую часть времени Козерогу придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Козерог сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Гороскоп на 9 января 2019 Водолей

Водолея может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Водолея людьми достаточно остро. Сам же Водолей может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Водолею надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Гороскоп на 9 января 2019 Рыбы

Рыбы будут просто идеальным исполнителем! Они способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Рыбы могут чувствовать себя неуютно: день не склоняет их к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Рыбы-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Рыбы-подчиненный успеет переделать массу дел!