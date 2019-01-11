Гороскоп на сегодня, 11 января 2019: все знаки Зодиака

Луна в знаке Рыб сегодня обострит чутье, но не поможет сделать окончательный выбор, найти ответ.

Гороскоп на 11 января 2019 Овен

Бюджет медленно, но верно улучшается. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами. Однако окончательный результат дел будет зависеть только от вашей работоспособности. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми.

Гороскоп на 11 января 2019 Телец

Этот день как нельзя лучше подходит для физических нагрузок, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе, покупок. Благодаря покровительству планет финансовое положение может несколько улучшиться. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям в личной жизни, что затруднит реализацию намеченных на день планов.

Гороскоп на 11 января 2019 Близнецы

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятны приятные новости, которые смогут порадовать, изменив настроение или самочувствие в лучшую сторону.

Гороскоп на 11 января 2019 Рак

Удача улыбается представителям творческих профессий, учащимся и преподавателям. Хороший период для работников бюджетной сферы. Вероятно улучшение материального положения. Вполне возможно, что вы получите предложение, которое заставит вас поменять сферу деятельности. Не доверяйте интуиции. Проверьте свои идеи здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

Гороскоп на 11 января 2019 Лев

Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Гороскоп на 11 января 2019 Дева

Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, с покупками и приобретениями. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать риска или нововведений.

Гороскоп на 11 января 2019 Весы

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Во второй половине дня возможны ошибки в работе, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, вам нужно критичнее оценивать свои поступки.

Гороскоп на 11 января 2019 Скорпион

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, гордыню, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если вас связывала многолетняя дружба. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Вероятно отравление. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков.

Гороскоп на 11 января 2019 Стрелец

Один из чистых дней. Отмечен гармоничными отношениями между партнерами, радостью бытия. Удачный день для карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Не оставляйте без внимания новые идеи и предложения – они принесут выгоду.

Гороскоп на 11 января 2019 Козерог

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие – будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

Гороскоп на 11 января 2019 Водолей

Жизненный потенциал на высоком уровне. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой.

Гороскоп на 11 января 2019 Рыбы

Сегодня ожидайте деловых предложений и доверяйте партнерам. Финансового успеха вы добьетесь именно с их помощью. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях.