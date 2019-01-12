Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака

В субботу, 12 января, растущая Луна дарит энергию целеустремленным и решительным.

Гороскоп на 12 января 2019 Овен

Благоприятный день для Овнов, занимающихся учебой или творчеством. Сегодня вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели. Не стоит торопить события или идти на риск. Медленное, но неуклонное движение к цели принесет успех.

Гороскоп на 12 января 2019 Телец

Благоприятный день, особенно для мужчин-Тельцов, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Тельцы могут быть обмануты в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Гороскоп на 12 января 2019 Близнецы

Благоприятный день для коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Не выпускайте инициативу из своих рук – проявите свойственные вам напористость и целеустремленность. Сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье.

Гороскоп на 12 января 2019 Рак

Замыслы этого дня могут в скором времени воплотиться в жизнь. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку.

Гороскоп на 12 января 2019 Лев

Сегодня возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. День благоприятен для любви, семейных отношений.

Гороскоп на 12 января 2019 Дева

Сегодня вы сможете с невероятной легкостью добиться того, что раньше казалось недоступным. Не исключено, что вы получите финансовую поддержку от родителей, друзей или партнеров. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело.

Гороскоп на 12 января 2019 Весы

Противоречивый день. Женщины-Весы смогут ощущать себя на высоте во всех отношениях. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел или новое увлечение. Ваше обаяние покорит окружающих. Мужчинам-Весам следует определить границы своих возможностей. Вкус к экстравагантным поступкам может отрицательно сказаться на усилиях последнего времени.

Гороскоп на 12 января 2019 Скорпион

Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел на будущей неделе. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами.

Гороскоп на 12 января 2019 Стрелец

Благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищу животного происхождения. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость. Вероятны денежные поступления, выигрыш или подарок от близкого человека.

Гороскоп на 12 января 2019 Козерог

День благоприятный для коммерческой деятельности. Не стоит сегодня рисковать в финансовых делах, так как убытки могут быть весьма значительными. Противопоказаны импульсивность и поспешность в принятии решений. Досадные недоразумения с близкими людьми закончатся не в вашу пользу.

Гороскоп на 12 января 2019 Водолей

День благоприятен для Водолеев творческих профессий. Сегодня они смогут реализовать свои замыслы или уладить проблемы, связанные с ремонтом квартиры или благоустройством дома. Любая покупка будет удачной.

Гороскоп на 12 января 2019 Рыбы

Этот день можно смело посвятить любви, семейным отношениям, новым знакомствам, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Сегодня звезды благоприятствуют и вашим финансовым делам. Не исключены выгодная коммерческая сделка, заманчивое предложение или выигрыш.