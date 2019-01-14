Гороскоп на сегодня, 14 января 2019: все знаки Зодиака

Сегодня можно начинать любые серьезные дела, можно сменить работу или переехать, от этого вы только выиграете.

Гороскоп на 14 января 2019 Овен

Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, переосмыслить накопленный опыт. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего делового проекта, до которого никак не доходили руки. Это принесет должные плоды. Учтите, что сейчас залог успеха – ваше близкое и дальнее окружение.

Гороскоп на 14 января 2019 Телец

День преобразования космической энергии. Любое дело потребует особенного внимания и осторожности. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. Вам предстоит принятие очень важных решений, однако скорая выгода от задуманного довольно сомнительна.

Гороскоп на 14 января 2019 Близнецы

Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые накопились за предыдущее время. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Не исключены столкновения с противниками, ссоры с коллегами. Удачны все дела, даже рискованные.

Гороскоп на 14 января 2019 Рак

Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу, особенно к коммерческим операциям. Благоприятное расположение планет позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи и советов партнеров или покровителей, однако конечный результат будет зависеть только от вашей напористости и практичности.

Гороскоп на 14 января 2019 Лев

День благоприятен для коммерческой деятельности, заключения контрактов и договоров, оформления бумаг. Женщины в общении с окружающими должны проявлять сдержанность и осмотрительность: вероятны тайное недоброжелательство или ложный совет. Не исключено, что мужчинам сегодня придется отправиться в командировку или длительную поездку.

Гороскоп на 14 января 2019 Дева

День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня неумение расслабиться приведет к мелким стычкам с внешним окружением, например с соседями. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Гороскоп на 14 января 2019 Весы

День несет как позитивные, так и негативные тенденции. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым начинаниям и замыслам, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Контакты и деловые встречи во второй половине дня не принесут желаемых результатов – скорее всего, возникнут новые проблемы и недоразумения в отношениях. Исключите рискованные предприятия или беспечность при контактах с крупными домашними животными. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты.

Гороскоп на 14 января 2019 Скорпион

Благоприятный день. В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители, с помощью которых вы сможете найти выход из затруднительной ситуации. Будьте осторожны в играх с крупными домашними животными.

Гороскоп на 14 января 2019 Стрелец

День пробуждения и преобразования внутренней энергии. Первая половина дня благоприятна для любых контактов и встреч. Успешны творчество, коммерческая деятельность, поездки, ремонт или строительство. Вторая половина дня принесет приятные новости, связанные с близким человеком или детьми.

Гороскоп на 14 января 2019 Козерог

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Новые дела будут успешными, однако нерешительность или вмешательство постороннего могут негативно сказаться на результате. Вероятны романтическая встреча с давней симпатией или интимные отношения с близким человеком, которые надолго останутся в памяти.

Гороскоп на 14 января 2019 Водолей

Благоприятный день для коммерческих операций, деловой активности, творческих исканий, любви и семейных отношений. Приготовьтесь к серьезным переменам в жизни. Не упустите свой шанс – попробуйте осуществить давние желания.

Гороскоп на 14 января 2019 Рыбы

Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для мужчин-Рыб вероятно интересное знакомство или романтическое свидание. Женщинам-Рыбам звезды советуют не настаивать на своем мнении в вероятном споре с партнером – это может послужить поводом для обиды.