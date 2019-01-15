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Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Если сегодня вы сможете все спокойно проанализировать и взвесить, то принятие верного решения не составит для вас труда.

Гороскоп на 15 января 2019 Овен

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие, свойственные женщинам-Овнам, могут затруднить понимание людей, из-за чего возможны неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам-Овнам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся близкая победа (выгода) может обернуться сокрушающим поражением.

Гороскоп на 15 января 2019 Телец

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в делах, однако не следует заниматься разработкой новых прожектов или участвовать в совместных проектах с людьми, которых мало знаете или которым не доверяете. Велика вероятность небольшого улучшения финансового положения – выигрыша, находки или подарка. Залог ваших успехов – ваше ближнее окружение.

Гороскоп на 15 января 2019 Близнецы

Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль. Любовные отношения или духовные поиски могут быть весьма эффективны. Возможна романтическая встреча или любовное свидание.

Гороскоп на 15 января 2019 Рак

Сегодня у женщин-Раков появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить любые трудности. Мужчинам-Ракам предстоит встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки. Сны бывают счастливыми и исполняются. Цифры, звезды во сне – к неожиданному известию.

Гороскоп на 15 января 2019 Лев

Ваше усердие и работоспособность принесут свои плоды. Не отказывайтесь от советов, помощи и поддержки партнеров – участие благожелательно настроенных к вам людей поможет избежать ошибок. Возросший жизненный потенциал благоприятно скажется на способности к самовыражению. В сексуальной сфере пока не предвидится никаких значительных перемен.

Гороскоп на 15 января 2019 Дева

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день – начало вашего творческого подъема. Любое дело будет даваться легко и принесет хороший результат. Ваши достоинства и качества отметят и оценят окружающие. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут вам радость и уверенность в себе. Не исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Гороскоп на 15 января 2019 Весы

Благоприятный день для решения накопившихся дел или укрепления собственных позиций. Несправедливость по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения может вызвать у вас гневный протест. Активность и прямота помогут вам исправить положение, однако вспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки.

Гороскоп на 15 января 2019 Скорпион

Жизненный потенциал так высок, что вам будет сложно оценить истинное положение вещей. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе, чтобы не вызвать замечания начальства или сотрудников. Не исключены эмоциональные всплески или импульсивные поступки, которые будут непонятны для окружающих. Склонность к драматизации проблем может привести к скороспелым выводам. Рекомендуется не начинать новых дел, а продолжать работу над прерванным проектом – вы можете получить от него выгоду.

Гороскоп на 15 января 2019 Стрелец

Если сегодня вы захотите сделать покупку, осуществите свой замысел прямо с утра, так как во второй половине дня постороннее влияние или неблагоприятное стечение обстоятельств может привести к финансовым потерям. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений – возможны обман или тайная корысть.

Гороскоп на 15 января 2019 Козерог

День благоприятный для начала нового дела, путешествий, карьеры. Решительно приступайте к осуществлению своих планов – вероятность успеха очень велика. Звезды сулят успех во всех начинаниях, однако не следует проявлять расточительность – вы можете выбросить деньги на ветер. Возможно важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое положительно скажется на развитии дел.

Гороскоп на 15 января 2019 Водолей

День удачен для общения и новых знакомств. Благоприятны дела, которые требуют концентрации внимания, тщательности исполнения или скрупулезности. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Звезды готовы помочь вам в попытке осуществить наиболее честолюбивые замыслы и достичь желаемых целей.

Гороскоп на 15 января 2019 Рыбы

Сегодня не исключены неожиданные повороты в судьбе, которые приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Вероятное изменение финансовой ситуации потребует корректировки планов или пересмотра намеченных действий. Рассчитывайте на помощь окружающих – ваши благородство и щедрость натуры таковы, что партнеры незамедлительно откликнутся на призыв. Возможны проблемы с лицами противоположного пола.

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