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Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 января 2019: все знаки Зодиака
08:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Если сегодня вы сможете все спокойно проанализировать и взвесить, то принятие верного решения не составит для вас труда.

Гороскоп на 16 января 2019 Овен

Сегодня полезно общение в коллективе и активный отдых среди единомышленников. Ваши великодушие, теплота и щедрость оживят любое общество, вселят в окружающих оптимизм и веру в будущее. Не исключено новое увлечение, которое будет, к сожалению, кратковременным. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Гороскоп на 16 января 2019 Телец

Жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому вы не сможете в полной мере проявить свои таланты и способности. Все, чего вы добьетесь, будет достигнуто с большим трудом. Расположение звезд указывает на опасность финансовых потерь или обмана в коммерческих операциях. Нерешенные вопросы или неожиданные проблемы могут заставить вас изрядно потрудиться для того, чтобы вернуть события в привычное русло.

Гороскоп на 16 января 2019 Близнецы

Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок, активного отдыха на свежем воздухе. Для мужчин вероятно интересное знакомство либо романтическое свидание. Залог успеха – умение вызвать собеседника на откровенность. Женщинам звезды советуют не полагаться на удачу в торговых сделках или азартных играх – вероятны финансовые потери.

Гороскоп на 16 января 2019 Рак

Приготовьтесь к переменам – появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Не исключено, что сегодня ваша личная жизнь удивительным образом переплетется с профессиональной работой, что повлечет за собой определенные перемены в вашем положении.

Гороскоп на 16 января 2019 Лев

Благоприятный день, однако звезды не рекомендуют активной деятельности в профессиональной сфере – удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых вам потом придется жалеть.

Гороскоп на 16 января 2019 Дева

Сегодня женщин будут замечать повсюду, где бы они ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают их центром любой компании. Мужчинам следует ожидать затруднений в делах, связанных со строительством или творчеством. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок и любой деятельности, связанной с риском.

Гороскоп на 16 января 2019 Весы

Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте, как привыкли делать, на свой страх и риск – прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия. Сохраняйте ровные отношения с начальством – в скором будущем возможно повышение по службе или поощрение. Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. 

Гороскоп на 16 января 2019 Скорпион

В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным. Однако свои намерения следует держать при себе, иначе они будут перечеркнуты кознями недоброжелателей или непрошеной помощью партнеров. Контакты с последними или личные отношения окажутся затруднены и скорее всего не принесут никаких результатов. Наоборот, возникнут новые проблемы и недоразумения.

Гороскоп на 16 января 2019 Стрелец

Первая половина дня благоприятна для любых контактов и встреч. Вас, возможно, пригласят на какое-то торжество, где вы сможете проявить все свои лучшие качества. Благоприятны физические упражнения, общение, творчество, активный отдых и развлечения. Вторая половина дня принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком или детьми. Ваши отношения могут зайти в тупик либо потребуют непредвиденных расходов.

Гороскоп на 16 января 2019 Козерог

Благоприятный день, связанный с нравственным очищением, молитвой, всепрощением. Любая агрессивность по отношению к окружающим, обида, стремление доминировать могут обернуться против вас. Нельзя отказывать в просьбах.

Гороскоп на 16 января 2019 Водолей

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и способность создавать верное мнение об окружающих вас людях. Умение расставаться с былыми привязанностями легко и без слез сохранит энергию для нового знакомства.

Гороскоп на 16 января 2019 Рыбы

Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Рыб. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Рыб поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.

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