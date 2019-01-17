Скачать
Четверг, 17.01.2019
На Донабассе много раненых: украинские военные попали под удар боевиков
На Донабассе много раненых: украинские военные попали под удар боевиков
Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе и взрыв смертника
Итоги 16 января: Мэй и Brexit, расстрел военных на Донбассе
Фран Соль - игрок киевского Динамо
Фран Соль - игрок киевского Динамо
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)
Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)

Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Энергетически тяжелый день. Посвятите его заботе о вашем доме.

Гороскоп на 17 января 2019 Овен

Спокойный и позитивный день. Не заполняйте его делами, которые требуют от вас активной деятельности. Старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок. Иначе ближе к вечеру самочувствие может ухудшиться.

Гороскоп на 17 января 2019 Телец

Ответственность за материальное благополучие потребует от вас значительного напряжения сил. Не сетуйте на судьбу: вам так много дано, что вы просто обязаны дарить.

Гороскоп на 17 января 2019 Близнецы

Решайте проблемы, используя свой опыт и знания. Все будет продвигаться медленнее, чем хотелось бы. Это подходящий день для решения профессиональных проблем и реализации собственных замыслов.

Гороскоп на 17 января 2019 Рак

Изначальная нацеленность на романтические отношения заведет мужчин-Раков в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что очень скоро восторг и обожание сменятся жестокой ревностью. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Не исключено, что женщинам-Ракам придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Гороскоп на 17 января 2019 Лев

Положительный и энергетически светлый день. Можно планировать любые дела и мероприятия. Все получится. Решения, которые вы будете принимать в этот день, будут верными. Помогите тем, кому нужна рука помощи.

Гороскоп на 17 января 2019 Дева

Пренебрежение дипломатией, стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь носить свою корону с большей скромностью. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах.

Гороскоп на 17 января 2019 Весы

Благоприятный день. Вероятность столкновения с какими-либо трудностями или препятствиями - минимальна. Смело планируйте все, что пожелаете. Дайте большую физическую нагрузку. Займитесь укреплением здоровья.

Гороскоп на 17 января 2019 Скорпион

Благоприятный день, особенно для женщин-Скорпионов. В вашей жизни намечается выход на иной уровень развития. Вероятно, новый знакомый окажет значительное влияние на ваше мировоззрение. Не исключено возникновение серьезных, длительных отношений. Мужчинам-Скорпионам следует проявить решительность в достижении цели. Будьте отважны – делайте то, что считаете необходимым, и не думайте о последствиях.

Гороскоп на 17 января 2019 Стрелец

Вам предстоит принятие очень важных решений. Вероятно, появится множество срочных дел или вам придется решать несколько вопросов одновременно. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

Гороскоп на 17 января 2019 Козерог

Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Сегодня главное – не совершать ошибок и все делать вовремя.

Гороскоп на 17 января 2019 Водолей

Этот день пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что хорошо скажется на авторитете. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.

Гороскоп на 17 января 2019 Рыбы

Интересные встречи обеспечены многим Рыбам, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Мужчинам-Рыбам следует проявить терпение и тактичность. Возможна ссора с близким человеком.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.01 - 20.01)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (14.01 - 20.01.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Все знаки зодиака, Гороскоп на 17 января, 17 января, Астропрогноз, Ежедневный гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
02 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
03 В Украине вводится ответственность за буллинг: Порошенко подписал закон
04 "Оскар 2019" может войти в историю как самая скандальная церемония
05 Ювентус победил Милан в матче за Суперкубок Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рева пообещал, что в ближайшее время украинцы станут богаче
Рецепт дня: хризантема из лука в кляре
Рецепт дня: хризантема из лука в кляре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь