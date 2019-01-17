Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака

Энергетически тяжелый день. Посвятите его заботе о вашем доме.

Гороскоп на 17 января 2019 Овен

Спокойный и позитивный день. Не заполняйте его делами, которые требуют от вас активной деятельности. Старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок. Иначе ближе к вечеру самочувствие может ухудшиться.

Гороскоп на 17 января 2019 Телец

Ответственность за материальное благополучие потребует от вас значительного напряжения сил. Не сетуйте на судьбу: вам так много дано, что вы просто обязаны дарить.

Гороскоп на 17 января 2019 Близнецы

Решайте проблемы, используя свой опыт и знания. Все будет продвигаться медленнее, чем хотелось бы. Это подходящий день для решения профессиональных проблем и реализации собственных замыслов.

Гороскоп на 17 января 2019 Рак

Изначальная нацеленность на романтические отношения заведет мужчин-Раков в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что очень скоро восторг и обожание сменятся жестокой ревностью. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Не исключено, что женщинам-Ракам придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Гороскоп на 17 января 2019 Лев

Положительный и энергетически светлый день. Можно планировать любые дела и мероприятия. Все получится. Решения, которые вы будете принимать в этот день, будут верными. Помогите тем, кому нужна рука помощи.

Гороскоп на 17 января 2019 Дева

Пренебрежение дипломатией, стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь носить свою корону с большей скромностью. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах.

Гороскоп на 17 января 2019 Весы

Благоприятный день. Вероятность столкновения с какими-либо трудностями или препятствиями - минимальна. Смело планируйте все, что пожелаете. Дайте большую физическую нагрузку. Займитесь укреплением здоровья.

Гороскоп на 17 января 2019 Скорпион

Благоприятный день, особенно для женщин-Скорпионов. В вашей жизни намечается выход на иной уровень развития. Вероятно, новый знакомый окажет значительное влияние на ваше мировоззрение. Не исключено возникновение серьезных, длительных отношений. Мужчинам-Скорпионам следует проявить решительность в достижении цели. Будьте отважны – делайте то, что считаете необходимым, и не думайте о последствиях.

Гороскоп на 17 января 2019 Стрелец

Вам предстоит принятие очень важных решений. Вероятно, появится множество срочных дел или вам придется решать несколько вопросов одновременно. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

Гороскоп на 17 января 2019 Козерог

Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Сегодня главное – не совершать ошибок и все делать вовремя.

Гороскоп на 17 января 2019 Водолей

Этот день пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что хорошо скажется на авторитете. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.

Гороскоп на 17 января 2019 Рыбы

Интересные встречи обеспечены многим Рыбам, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Мужчинам-Рыбам следует проявить терпение и тактичность. Возможна ссора с близким человеком.