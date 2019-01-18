Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака

Сегодня, 18 января, как никогда нужно быть осторожнее со словами.

Гороскоп на 18 января 2019 Овен

Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников у женщин-Овнов. Ваше обаяние и шарм сделают вас королевой в любом обществе. Представительницы прекрасного пола не оставят без внимания широту натуры и великодушие мужчин-Овнов. Вероятное знакомство может перерасти в длительные серьезные отношения.

Гороскоп на 18 января 2019 Телец

Прекрасное время для анализа законченных дел, планирования, новых замыслов. Избыток жизненных сил, личное обаяние, душевная широта помогут вам блеснуть в обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников. Вероятно, эмоции будут перехлестывать через край, поэтому не доверяйте интуиции – проверьте свои намерения здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

Гороскоп на 18 января 2019 Близнецы

Первая половина дня благоприятна для решения важных вопросов, принятия ответственных решений. Крупные приобретения или коммерческие сделки принесут прибыль. Во вторую половину дня по не зависящим от вас причинам ситуация может неожиданно измениться. Вам нужно демократичнее относиться к инициативам окружающих.

Гороскоп на 18 января 2019 Рак

Звезды сулят исполнение давнего желания или замысла. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся результаты прошлых усилий. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметную помощь. Однако впереди вас ждет еще много преград и препятствий. День благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем.

Гороскоп на 18 января 2019 Лев

Скорее всего вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Твердость характера и некоторая безапелляционность решений приведут в порядок чувства и помогут избавиться от тягостных контактов.

Гороскоп на 18 января 2019 Дева

Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств, интимных отношений. Все будет располагать к проявлению ваших талантов и способностей. Смелость и решительность в поступках принесут весомые результаты.

Гороскоп на 18 января 2019 Весы

Хороший день для супружеских отношений, новых знакомств, целительства, общения с меньшими братьями. У женщин-Весов появится возможность найти новых друзей или покровителей, проявить все свои способности и таланты. Мужчины-Весы должны умерить свои аппетиты в отношениях с женщинами и отказаться от экстравагантных поступков.

Гороскоп на 18 января 2019 Скорпион

День может оказаться тяжелым. Даже повышенная деловая активность и работоспособность не принесут весомых результатов. Коварство и козни недоброжелателей или энергоинформационное заражение ауры могут привести к ухудшению самочувствия. Не исключено, что во второй половине дня для многих Скорпионов откроются источники дополнительного заработка. Хорошо проявлять милость, великодушие, прощать обиды.

Гороскоп на 18 января 2019 Стрелец

Благоприятный день для положительных изменений в служебном положении, обращения к начальству, в государственные учреждения или общественно-правовые организации. Ваши коммуникабельность и талант располагать к себе окружающих помогут добиться высоких результатов. Однако не ставьте перед собой глобальных задач: сложные дела не решаются в один день. Сон исполнится, если снился дважды или многократно.

Гороскоп на 18 января 2019 Козерог

Жизненный потенциал Козерогов на высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм помогут найти новых союзников или покровителей, помощь которых положительно скажется на продвижении дел. Благоприятный день для физических нагрузок, семейных отношений, зачатия, лечения. Не исключена возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Вечером постарайтесь не злоупотреблять спиртными напитками.

Гороскоп на 18 января 2019 Водолей

Благоприятный день для начала новых дел, перспективного планирования, встреч и контактов с партнерами. Особенно это относится к Водолеям-бизнесменам. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. В личной жизни намечается переход к иным отношениям или на новый уровень развития, поэтому следует хорошо обдумывать свои слова и поступки.

Гороскоп на 18 января 2019 Рыбы

Излишняя доверчивость или наивность в житейских вопросах могут привести к ошибкам в работе или создать препятствия на пути к намеченной цели. Звезды советуют быть внимательными с партнерами и не полагаться на мнение посторонних людей. Залог успеха – общение с надежными партнерами и отказ от рискованных операций.