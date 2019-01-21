Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака

Совет сегодняшнего дня - не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи.

Гороскоп на 21 января 2019 Овен

Сегодня у вас есть возможность найти достойного партнера для перспективного сотрудничества в бизнесе. Это время для подписания договоров и контрактов, в том числе и с зарубежными партнерами. Не проявляйте резкости или агрессивности, пытаясь настоять на своем.

Гороскоп на 21 января 2019 Телец

Старайтесь проявлять хорошие манеры, быть вежливыми и деликатными, сдерживать негативные эмоции в общении. В противном случае вы можете нажить себе серьезного врага. Следует обратить внимание на свое питание, так как слишком тяжелая пища может оказать негативное влияние на пищеварительную систему. Могут снова появиться в вашей жизни старые друзья и знакомые.

Гороскоп на 21 января 2019 Близнецы

Сегодня алкоголь очень опасен для вас, как и любые химические вещества, краски. Даже косметика может действовать на вас по-особенному. В еде тоже следует соблюдать ограничения. Могут навредить деликатесы, тяжелая пища.

Гороскоп на 21 января 2019 Рак

Этот день хорош для коллективной работы, встреч и переговоров с партнерами. Самостоятельно сегодня трудно будет чего-либо добиться. День хорош для официальных обращений.

Гороскоп на 21 января 2019 Лев

Сегодня будут возникать препятствия, но если вы будете настойчивы и подключите связи, то сможете решить серьезные проблемы. Полезна щадящая диета и дыхательная гимнастика.

Гороскоп на 21 января 2019 Дева

День благоприятен для покупок одежды и обуви, ваш выбор будет удачен. Благоприятно покупать и ювелирные изделия, мебель, предметы интерьера. Не злоупотребляйте сладким, чтобы это не отразилось на фигуре.

Гороскоп на 21 января 2019 Весы

Найти гармонию в человеческих отношениях сегодня можно легко. Проявите такт и дружелюбие, улыбнитесь, и вам откроются любые двери и сердца. Проявление грубости и агрессивности сегодня будет иметь эффект бумеранга. Помиритесь с теми, с кем находитесь в ссоре.

Гороскоп на 21 января 2019 Скорпион

Благоприятный в финансовом плане день для Скорпионов. Возможны доходы от товаров, созданных вручную. В этот день хорошо решать вопросы безопасности жилища, устанавливать сигнализацию. Денежные операции будут удачны.

Гороскоп на 21 января 2019 Стрелец

Пытаясь быстро решить возникшие проблемы, не забывайте, что есть обстоятельства, которые выше вас. Не пытайтесь пробить стену. Сегодня вам поможет открыть любую дверь мягкость и вежливость.

Гороскоп на 21 января 2019 Козерог

Возможен хороший доход, успех в финансовой или биржевой операции. Ваше трудолюбие сегодня будет оценено по заслугам. День хорош для приема гостей и похода в гости, для участия в банкете.

Гороскоп на 21 января 2019 Водолей

Не стоит обострять отношения, особенно с деловыми партнерами. День реализации кармических закладок, поэтому принимайте как данное все проблемы, которые возникнут. Главное — сделать правильные выводы из ситуации. Зато хорошие дела будут вознаграждены.

Гороскоп на 21 января 2019 Рыбы

Проявляйте в отношении близких и любимых людей деликатность, нежность, доброту. Избегайте агрессии и грубости в их адрес. Будьте внимательны к словам, старайтесь не язвить и не обижать окружающих.