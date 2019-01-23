Гороскоп на сегодня, 23 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на 23 января 2019 Овен
Благоприятный период для любви, выступлений, посещения театра или кино. Самое время очаровать кого-нибудь из противоположного пола, новые знакомства обещают быть долгими и приятными.
Гороскоп на 23 января 2019 Телец
Чудесный день для отдыха и веселого времяпрепровождения. Встречи с друзьями и романтические свидания, посещение театра или музея, занятие творчеством — подойдет любое занятие, которое способствует улучшению вашего настроения и восстановлению энергетики.
Гороскоп на 23 января 2019 Близнецы
Прекрасный день для того, чтобы заняться оздоровлением организма, особенно пищеварительной системы. Займитесь мелкими делами, чтобы они не превратили вашу жизнь в хаос. Сегодня вы быстро и легко с ними справитесь.
Гороскоп на 23 января 2019 Рак
Великолепный день для приобретения красивых вещей и предметов роскоши. Только подумайте, насколько они вам нужны. Удачной будет покупка косметики и одежды. Поход к парикмахеру пойдет на пользу вашим волосам.
Гороскоп на 23 января 2019 Лев
Сегодня вы будете способны решать самые сложные задачи. В этот день появится счастливая возможность заложить крепкий фундамент для вашего будущего — это касается и работы, и семейных дел.
Гороскоп на 23 января 2019 Дева
Вам следует как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям, проявлять сдержанность и усердие. Есть шанс сдвинуть с мертвой точки застрявшие дела. Не стоит видеть вокруг только одни проблемы. Избавьтесь от стрессов и развлекитесь, смените вечером обстановку.
Гороскоп на 23 января 2019 Весы
Чудесный день для осуществления серьезных планов, для вложения капиталов и покупки недвижимости. Ваши мечты могут осуществиться. Сексуальная энергия будет на подъеме. Неплохо отметить успехи за хорошим столом.
Гороскоп на 23 января 2019 Скорпион
Не стоит резко менять свое мнение о людях, менять свои принципы. Возможно осложнение в отношениях с противоположным полом из-за непонимания. Может проявиться леность, вы можете попасть в плен своих фантазий.
Гороскоп на 23 января 2019 Стрелец
День хорош для установления партнерских отношений и подписания договоров. Будьте осторожны, возможна серьезная травма, требующая длительного лечения, но если проявить бдительность, то ничего подобного не случиться.
Гороскоп на 23 января 2019 Козерог
В общении с коллегами, друзьями, партнерами и даже незнакомыми людьми будьте тактичны, не допускайте проявления раздражительности или экстравагантности. Это может испортить вашу репутацию, а то и вообще привести к конфликту.
Гороскоп на 23 января 2019 Водолей
Вам захочется новизны. Уделите внимание своей внешности. А вот покупка техники может быть не совсем удачной.
Гороскоп на 23 января 2019 Рыбы
рекрасный день для внедрения новых проектов, проявления деловой инициативы. Сегодня ваши таланты будут оценены по достоинству. День хорош для приобретения автомобиля и современной техники.