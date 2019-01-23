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Среда, 23.01.2019
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Гороскоп на сегодня, 23 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 января 2019: все знаки Зодиака
07:13 Сегодня Телеграф

Сегодня Луна, вступившая в знак Девы, помогает упорядочить работу и быт, остаться в рамках сроков и правил, а также устоять против многочисленных соблазнов и сопротивляться иллюзиям.

Гороскоп на 23 января 2019 Овен

Благоприятный период для любви, выступлений, посещения театра или кино. Самое время очаровать кого-нибудь из противоположного пола, новые знакомства обещают быть долгими и приятными.

Гороскоп на 23 января 2019 Телец

Чудесный день для отдыха и веселого времяпрепровождения. Встречи с друзьями и романтические свидания, посещение театра или музея, занятие творчеством — подойдет любое занятие, которое способствует улучшению вашего настроения и восстановлению энергетики.

Гороскоп на 23 января 2019 Близнецы

Прекрасный день для того, чтобы заняться оздоровлением организма, особенно пищеварительной системы. Займитесь мелкими делами, чтобы они не превратили вашу жизнь в хаос. Сегодня вы быстро и легко с ними справитесь.

Гороскоп на 23 января 2019 Рак

Великолепный день для приобретения красивых вещей и предметов роскоши. Только подумайте, насколько они вам нужны. Удачной будет покупка косметики и одежды. Поход к парикмахеру пойдет на пользу вашим волосам.

Гороскоп на 23 января 2019 Лев

Сегодня вы будете способны решать самые сложные задачи. В этот день появится счастливая возможность заложить крепкий фундамент для вашего будущего — это касается и работы, и семейных дел.

Гороскоп на 23 января 2019 Дева

Вам следует как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям, проявлять сдержанность и усердие. Есть шанс сдвинуть с мертвой точки застрявшие дела. Не стоит видеть вокруг только одни проблемы. Избавьтесь от стрессов и развлекитесь, смените вечером обстановку.

Гороскоп на 23 января 2019 Весы

Чудесный день для осуществления серьезных планов, для вложения капиталов и покупки недвижимости. Ваши мечты могут осуществиться. Сексуальная энергия будет на подъеме. Неплохо отметить успехи за хорошим столом.

Гороскоп на 23 января 2019 Скорпион

Не стоит резко менять свое мнение о людях, менять свои принципы. Возможно осложнение в отношениях с противоположным полом из-за непонимания. Может проявиться леность, вы можете попасть в плен своих фантазий.

Гороскоп на 23 января 2019 Стрелец

День хорош для установления партнерских отношений и подписания договоров. Будьте осторожны, возможна серьезная травма, требующая длительного лечения, но если проявить бдительность, то ничего подобного не случиться.

Гороскоп на 23 января 2019 Козерог

В общении с коллегами, друзьями, партнерами и даже незнакомыми людьми будьте тактичны, не допускайте проявления раздражительности или экстравагантности. Это может испортить вашу репутацию, а то и вообще привести к конфликту.

Гороскоп на 23 января 2019 Водолей

Вам захочется новизны. Уделите внимание своей внешности. А вот покупка техники может быть не совсем удачной.

Гороскоп на 23 января 2019 Рыбы

рекрасный день для внедрения новых проектов, проявления деловой инициативы. Сегодня ваши таланты будут оценены по достоинству. День хорош для приобретения автомобиля и современной техники.

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