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Понедельник, 04.02.2019
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Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2019: все знаки Зодиака
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Сегодня получив ключ к решению предстоящих задач, вы избежите многие неприятности и преодолеете все трудности.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Овен

Наметится поворот в нужную сторону в отношениях с деловыми партнерами. Только приложите немного усилий и наметьте план действий. Можно легко заработать определенную сумму.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Телец

Общаясь с людьми, будьте терпимы и деликатны. Импульсивные действия и резкие высказывания могут стать причиной того, что у вас появится серьезный враг. Не допускайте конфликтов с начальством и чиновниками.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Близнецы

Удержитесь от неправедных действий, которыми вы можете обидеть других людей. Но не следует и потакать нерадивым людям. Лучше не иметь с ними дел и прекратить отношения.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Рак

Пытаясь добиться своего, изменить что-то в своей жизни, вы должны умело распорядиться своими ресурсами. В противном случае ситуация может обернуться драматически, если вы к ней не готовы.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Лев

В этот день возможны неожиданные сюрпризы и подарки. Есть шанс выигрыша, поэтому попробуйте поучаствовать в лотерее. Возможны внезапные знакомства, находки. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Дева

Несмотря на все препятствия, которые будут вставать на пути, ваша энергичность и настойчивость даст хорошие результаты. Возможно продвижение по служебной лестнице. Действуйте смелее, отстаивайте свое мнение.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Весы

Великолепный день для становления контактов, создания союзов и предприятий, для подписания договоров и контрактов. Самочувствие и настроение будут великолепны.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Скорпион

На работе все будет идти отлично, особенно в финансовом плане. Вероятно заключение выгодного контракта. В целом день хорош для активных действий и достижения ближайших целей. Проявите благородство и снисхождение к окружающим. Возможно, скоро придется обращаться к ним за помощью.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Стрелец

Сегодня будете изобретательны не только вы, но и ваше окружение. Поездки будут очень благоприятны, вероятен успех в торговых операциях и научной деятельности. Если нужно для дела, проявите хитрость.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Козерог

В этот день вы сможете уговорить кого угодно на что угодно. Ваше красноречие и обаяние будет на высоте. Вы будете излучать оптимизм и этим притягивать окружающих. Будьте осторожны с электроприборами.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Водолей

Можно ожидать приятных сюрпризов и подарков. Возможны и серьезные траты, но деньги будут потрачены не зря. Благодаря обаянию и хитрости вы можете добиться хороших результатов в переговорах.

Гороскоп на 4 февраля 2019 Рыбы

В целом удачный день, но будут периоды, когда вам придется туго. Попытайтесь держать себя в руках, даже если будете раздражены и возмущены. Гасите дурные эмоции и не ввязывайтесь в ненужные споры и конфликты. Этим вы сохраните свое здоровье и хорошие отношения с окружающими. Будьте осторожны в знакомствах и при общении с незнакомыми людьми.

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