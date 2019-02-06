Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2019: все знаки Зодиака

Во время лунных Рыб нежелательно решать вопросы с государственными структурами или судом.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Овен

Не позволяйте себе излишеств. День хорош для карьеры, обращения в инстанции, работы с документами, для завершения старых дел. Не увлекайтесь деликатесами и не тратьте деньги попусту. Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад, особенно будьте вежливы с особами противоположного пола.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Телец

Вкладывайте свое время, деньги, интеллект в собственную красоту и здоровье. Это себя оправдает. Неплохо посетить специалистов в тех областях медицины, где у вас возникали проблемы.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Близнецы

Удачное время для самореализации, для деловых знакомств. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Рак

Удастся решить некоторые серьезные проблемы, а решение множества мелких проблем может заметно облегчить вашу жизнь.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Лев

Отличный день, когда самочувствие и настроение будут на высоте, а прилив энергии даст возможность решить массу вопросов. Возможны внезапные знакомства, неожиданное решение трудных вопросов и осуществление желаний.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Дева

Чудесный день для бракосочетания, для предложения руки и сердца, зачатия. Очень благоприятный день для любых начинаний. Может свершиться то, о чем вы так долго мечтали. Возможен флирт.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Весы

Смелее приступайте к приобретению необходимых товаров и услуг, не экономьте на красоте. Но траты должны быть целесообразными. Приобретения принесут ощутимую пользу. Вам поможет в правильном выборе ваша интуиция.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Скорпион

Прекрасный день для похода по магазинам. Вы можете сегодня приобрести самые неожиданные вещи. Вечером самое время расслабиться. Устройте себе хороший отдых и побалуйте вкусной пищей, но будьте аккуратны с алкоголем.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Стрелец

Вам захочется выделиться из толпы благодаря красивой одежде и внешнему виду. Сегодня это вам удастся. В личной жизни следует проявить больше активности и самоуверенности. Романтические встречи вас приятно обрадуют.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Козерог

Будьте внимательны к мелочам, сегодня именно они будут иметь значение. Вы можете получить хороший совет от сотрудника или друга.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Водолей

Вы будете настроены благожелательно ко всем, несколько ленивы. Сегодня и нужно поспать больше обычного, чтобы хорошенько отдохнуть. День хорош для зачатия ребенка.

Гороскоп на 6 февраля 2019 Рыбы

Ваше стремление к успеху сегодня будет вознаграждено. Вы будете востребованы как специалист, а отношения с друзьями и любимыми будут складываться гармонично. Текущие дела не будут требовать слишком большого внимания.